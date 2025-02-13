Росіяни просунулись в районі Запоріжжя Донецької області, - DeepState
У середу, 12 лютого, російські терористи війська мали успіх в районі села Запоріжжя Донецької області
Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
За інформацією джерела, росіяни, практично зайнявши населений пункт Срібне, потроху поглинають і сусіднє село Запоріжжя на Донеччині.
"Успіхи ка**пів розпочалися із зайняття Ясенового, в якому вони побачили прогалину в обороні й можливість натиснути. Це був початок демонстрації проблем в одній з новостворених 150-х бригад, яка й досі не може зібрати свої зусилля, щоб упорядковувати свою внутрішню структуру", - йдеться у повідомленні.
Як пише DS, очікувалося, що росіяни, зайнявши Ясенове, Новоандріївку та Срібне розпочнуть рух південніше, щоб зайти в тил угрупуванню українських сил, які розташовані по відтинку Слов'янка - Першотравневе. Проте цього не сталося, а зараз ворог свій успіх у напрямку села Горіхове.
"Зайняття даних населених пунктів відкриє оперативний простір для подальшого просування і в цілому контроль над немалою ділянкою на місцевості, забравши шмат території з селами, де можна закріпитися", - пишуть аналітики.
Село Запоріжжя розташоване північніше Костянтинопіля та на південний захід від Покровська. Населений пункт приблизно у 8 км від адмінмежі Донецької й Дніпропетровської області.
- Від початку доби 12 лютого на фронті відбулось 112 бойових зіткнень. Ворог найактивніший на Покровському, Новопавлівському та Курському напрямках.
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