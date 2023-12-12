Швейцарська компанія оголосила про надання Україні 60 машин для розмінування

Про це йдеться у повідомленні на сторінці компанії у Facebook.

"До середини 2024 року ми доставимо в Україну шістдесят платформ для розмінування, які допоможуть створити безпечне середовище, сприятимуть полегшенню життя цивільного населення та рятуватимуть життя", - йдеться у дописі GCS.

Комплекс розмінування GCS-200 цієї компанії може проводити очищення території від вибухонебезпечних предметів, здійснювати легкі земляні роботи, транспортувати вантажі, розкопувати ґрунт та викорчовувати дерева.

Цей комплекс складається з гусеничного тягача та навісного обладнання. Стандартний монтажний інтерфейс дає змогу легко підключати та від'єднувати робочі інструменти лише за кілька хвилин.

Що відомо про розмінування в Україні

У березні в ПРООН казали, що в Україні площа замінованої території в 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії.

У серпні в Мінекономіки казали, що сподіваються за 10 років розмінувати й повернути у використання 80% земельних угідь.

Того ж місяця перша в Україні машина для підготовки ґрунту до розмінування вітчизняного виробництва отримала сертифікат відповідності. Ця розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни.

22 вересня стало відомо, що Україна запустить ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro.

Станом на 31 жовтня в Україні після обстеження саперами та розмінування повернули у використання майже 178 тис. га сільгоспземель. Водночас у планах було повернути аграріям цьогоріч до 165 тис. га.

6 листопада Україна отримала від Канади 6 роботизованих комплексів DIGITAL VANGUARD–S, що допомагатимуть рятувальникам дистанційно знешкоджувати вибухонебезпечні боєприпаси. Пізніше цього місяця Азербайджан передав Україні машину для розмінування, вона поїхала на Полтавщину.