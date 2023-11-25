Азербайджан передав Україні машину розмінування: вона поїде на Полтавщину
Азербайджан передав українським рятувальникам машину механізованого розмінування Revival P - поїде на допомогу саперам ДСНС на Полтавщину
Про це Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила у фейсбуці.
Зазначається, що передану техніку отримають рятувальники Полтавської області.
Представники компанії-виробника також прибули в Україну. Вони проведуть для фахівців ДСНС навчання.
"Надалі машина поїде на допомогу саперам ДСНС, які проводять гуманітарне розміновування деокупованих територій", – зазначили у відомстві.
- Також 24 листопада українські надзвичайники отримали 4 машини механізованого розмінування від Південної Кореї.
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