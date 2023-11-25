Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Азербайджан передав Україні машину розмінування: вона поїде на Полтавщину

Азербайджан передав Україні машину розмінування: вона поїде на Полтавщину

25 листопада, 2023 субота
02:20
Війна з Росією ДСНС Азербайджан розмінування допомога Україні

Азербайджан передав українським рятувальникам машину механізованого розмінування Revival P - поїде на допомогу саперам ДСНС на Полтавщину

Про це Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила у фейсбуці.

Зазначається, що передану техніку отримають рятувальники Полтавської області.

Представники компанії-виробника також прибули в Україну. Вони проведуть для фахівців ДСНС навчання.

"Надалі машина поїде на допомогу саперам ДСНС, які проводять гуманітарне розміновування деокупованих територій", – зазначили у відомстві.

  • Також 24 листопада українські надзвичайники отримали 4 машини механізованого розмінування від Південної Кореї.

Азербайджан
ДСНС
допомога Україні
Читайте також:
збитий "Шахед"
24 листопада, 2023 п'ятниця
Українські сили ППО знищили вночі 3 "шахеди"
Карта. Донбас_2211
23 листопада, 2023 четвер
Третю хвилю наступу на Авдіївку керівництво РФ поклало на плечі піхоти, - офіцер "Легіону Свободи"
Артем Довбик, Віктор Циганков, Жирона
24 листопада, 2023 п'ятниця
"Жирона" прийняла рішення щодо лідерів команди: що чекає на Довбика та Циганкова
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.09
    Купівля 37.09
    Продаж 37.7
  • EUR
    Купівля 40.13
    Продаж 41.14
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
25 листопада
02:49
обстріл, ППО
Нічна атака на Україну: ворог застосував ракети та "шахеди"
01:52
Харківщина ДТП суспільство
На Харківщині ДТП за участю автобуса та легковика: є загиблий, близько 20 людей постраждали
01:24
Морські дрони SeaBaby
Українські морські дрони SeaBaby разом зі Starlink використовують спецзв’язок, - СБУ
00:56
Естонія Росія мігранти світ
Естонія готується до можливого закриття кордону з РФ
00:33
Олександр Усик та Даніель Дюбуа (праворуч)
Екстренер Усика відповів на звинувачення, що порадив Дюбуа вдарити українця нижче пояса
2023, п'ятниця
24 листопада
23:54
Микола Азаров
"Фіксується зростання кількості дезертирів в ЗСУ": добірка російських фейків за 24 листопада
23:22
Оновлено
сектор Гази
ХАМАС звільнив 24 заручників, Ізраїль у відповідь передав 39 палестинських ув'язнених
23:09
Сергій Павліченко
На війні з РФ загинув Сергій Павліченко - політв'язень часів Януковича
22:49
єврейська громада україни
Ізраїль відмовився від саміту ЄС та країн Середземномор'я через побоювання критики війни з ХАМАС , - Politico
22:16
Давид Арахамія
Росія була готова закінчити війну, якби Україна оголосила про нейтралітет, - Арахамія про переговори з РФ навесні 2022 року
22:16
Кріштіану Роналду, "Аль-Наср"
Роналду оформив дубль за 3 хвилини. "Аль-Наср" здобув п'яту перемогу поспіль
22:04
Ексклюзив
Сергій Кривонос
“Це диверсія”, - генерал Кривонос про дії української влади перед повномасштабним вторгненням
21:53
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський доручив Залужному та Умєрову представити комплексний план щодо мобілізації
21:45
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив чотирьох заступників командувача Нацгвардії
21:45
Автомобіль КРАЗ
Експропрійований КрАЗ: що відбувається з Кременчуцьким автомобільним заводом
21:32
повістка РФ
В окупованому Бердянську росіяни роздають повістки комунальникам
21:23
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Потрібна нова модель мобілізації, ротації та рекрутингу військових. Воєнні підсумки тижня
21:14
Андрій Одарченко
Нардеп Одарченко та ексочільник Держспецзв'язку Щиголь вийшли з СІЗО під заставу, - ЦПК
21:02
Оновлено
Олександр Зубков (праворуч), Шахтар - Полісся
УПЛ: "Полісся" відібрало очки у "Шахтаря", результати та розклад матчів 15-го туру
20:41
президент Латвії Едгарс Рінкевичс і президент України Володимир Зеленський
Президент Латвії Рінкевичс прибув до України та зустрівся із Зеленським
20:28
фейк
Російська держпропаганда запустила фейк, що бійці Міжнародного легіону влаштували в Києві поножів'я
20:13
Огляд
Наполеон
Коли "Наполеон" - не торт: що подивитися на вихідних
20:12
Данило Дідік
Теракт на Марші єдності в Харкові: у Києві ім'ям загиблого 15-річного активіста Данила Дідіка назвали сквер
20:04
OPINION
Галина Пагутяк, українська письменниця
Свічка на підвіконні
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 639-го дня війни: влучання у базу спецназу в Криму, додатковий Patriot для України та “подарунок для Путіна" від чехів 
20:00
Українцям шлють фейкові листи від нібито Мінагрополітики із закликом їсти дикорослі трави, - ЦПД
19:32
Десантно-штурмові війська ЗСУ, віцськові
З початку доби на фронті відбулось 68 боєзіткнень, ЗСУ відбили 62 атаки ворога на чотирьох напрямках, - Генштаб
19:13
Канада готова надати України додаткових 450 млн. позики
Канада надасть Україні понад 11 тис. штурмових гвинтівок і понад 9 млн набоїв до них
19:07
Олексій Данілов
Строковиків, які відслужили свій термін, демобілізують найближчим часом, - Данілов
18:57
Данія
Данія збільшить військову підтримку України на $336 мільйонів
18:46
У Львові пошили зразки першої військової форми для жінок
У ЗСУ 43,5 тис. військовослужбовиць, треба подолати стереотип, що жінка "не може командувати", - Міноборони
18:46
школа в окупації
РФ завезла до шкіл окупованого Сорокиного на Луганщині нових вчителів російської мови, - Нацспротив
18:33
Шмигаль
Уряд ухвалив рішення, що дозволить залучити грант від Німеччини на 2 млрд грн
18:20
Ексклюзив
Бійці спецпідрозділу "Карлсон" підняли український прапор на лівобережжі Херсонщини
Доповіді керівників ЄС свідчать, що ЗСУ продовжують наступ, операції на Херсонщині на межі фантастики, - експерт Самусь
18:15
міні пекарня
Як пов'язані майбутній вступ України до ЄС та економічні свободи для бізнесу. Пояснюємо
18:06
Володимир Зеленський
ДУС повідомило, скільки витратили на перельоти Зеленського з початку року
18:01
OPINION
Валерій Пекар
Коли ми позбудемося старих бюрократичних бід?
18:00
на фото наслідки обстрілу Херсонщини
РФ вдарила по селу Дніпровське на Херсонщині: є загиблий та поранена
17:50
Маріуполь
В окупованому Маріуполі за добу через пожежі загинуло троє людей, - міська рада
17:48
Українські надзвичайники отримали від Південної Кореї 4 машини механізованого розмінування
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV