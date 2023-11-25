Азербайджан передав Україні машину розмінування: вона поїде на Полтавщину

Про це Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила у фейсбуці.

Зазначається, що передану техніку отримають рятувальники Полтавської області.

Представники компанії-виробника також прибули в Україну. Вони проведуть для фахівців ДСНС навчання.

"Надалі машина поїде на допомогу саперам ДСНС, які проводять гуманітарне розміновування деокупованих територій", – зазначили у відомстві.