Українські надзвичайники отримали від Південної Кореї 4 машини механізованого розмінування
Корейське міжнародне кооперативне агентство передало українським надзвичайникам чотири машини дистанційного механізованого розмінування
Про це інформує пресслужба ДСНС.
"Ще 4 машини механізованого розмінування допомагатимуть саперам в очищенні наших земель від вибухонебезпечних предметів. ДСНС України отримала їх від Корейського міжнародного кооперативного агентства в рамках співпраці", - зазначено у повідомленні.
Йдеться про машини MV-4 та MV-10 компанії DOK IN. Комплекси можуть використовуватися для дистанційного розміновування території. Вони здатні знешкоджувати протитанкові й протипіхотні міни та інші боєприпаси.
Загалом ДСНС має 24 такі машини. Чотири нові скерують у підрозділи у Дніпропетровській та Чернігівській областях.
- 6 листопада Україна отримала від Канади 6 роботизованих комплексів DIGITAL VANGUARD–S, що допомагатимуть рятувальникам дистанційно знешкоджувати вибухонебезпечні боєприпаси.
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