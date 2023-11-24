Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Українські надзвичайники отримали від Південної Кореї 4 машини механізованого розмінування

Українські надзвичайники отримали від Південної Кореї 4 машини механізованого розмінування

24 листопада, 2023 п'ятниця
17:48
Війна з Росією

Корейське міжнародне кооперативне агентство передало українським надзвичайникам чотири машини дистанційного механізованого розмінування

Про це інформує пресслужба ДСНС. 

"Ще 4 машини механізованого розмінування допомагатимуть саперам в очищенні наших земель від вибухонебезпечних предметів. ДСНС України отримала їх від Корейського міжнародного кооперативного агентства в рамках співпраці", - зазначено у повідомленні. 

Йдеться про машини MV-4 та MV-10 компанії DOK IN. Комплекси можуть використовуватися для дистанційного розміновування території. Вони здатні знешкоджувати протитанкові й протипіхотні міни та інші боєприпаси. 

Загалом ДСНС має 24 такі машини. Чотири нові скерують у підрозділи у Дніпропетровській та Чернігівській областях.

  • 6 листопада Україна отримала від Канади 6 роботизованих комплексів DIGITAL VANGUARD–S, що допомагатимуть рятувальникам дистанційно знешкоджувати вибухонебезпечні боєприпаси. 
Суспільство
Світ
Україна
Південна Корея
Дніпропетровщина
Чернігівщина
ДСНС
допомога Україні
Читайте також:
повітряна тривога
24 листопада, 2023 п'ятниця
РФ запустила "шахеди": у Хмельницькій області спрацювала ППО
Українсько-польського кордон
23 листопада, 2023 четвер
РФ відправляє на польсько-український кордон "корисних ідіотів" для дестабілізації економік обох країн, - експерт Сієрант
Єгор Чечеринда
Автор Єгор Чечеринда
23 листопада, 2023 четвер
Російські спецслужби причетні до блокування кордону України з Польщею та Словаччиною
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.09
    Купівля 37.09
    Продаж 37.7
  • EUR
    Купівля 40.13
    Продаж 41.14
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
24 листопада
18:00
на фото наслідки обстрілу Херсонщини
РФ вдарила по селу Дніпровське на Херсонщині: є загиблий та поранена
17:50
Маріуполь
В окупованому Маріуполі за добу через пожежі загинуло троє людей, - міська рада
17:33
Німеччина Україна
Німеччина продовжила термін перебування біженців з України до березня 2025 року
17:32
Ексклюзив
електроенергія
Енергетика перебуває в загрозливій ситуації: нардеп Синютка про підготовку України до зими
17:13
Юсеф Атталь
Поліція заарештувала футболіста "Ніцци", який публікував заклик влаштувати "чорний день" для євреїв
17:10
прикордонник
За пів року гуманітарним коридором із території РФ повернулися додому понад 13,5 тис. українців
17:06
Ексклюзив
газ
Здорожчання скрапленого газу через блокаду на польському кордоні може тривати до розблокування, - експерт Новак
16:59
Олег Ніколенко
З сектора Гази евакуювали 8 громадян України, - МЗС
16:37
PR
Тренди, що будуть актуальними в контекстній рекламі у 2024 році
16:37
Дві телекомунікаційні компанії з Латвії передали 300 ноутбуків для ЗСУ
ІТ-коаліція: дві телекомунікаційні компанії з Латвії передали 300 ноутбуків для ЗСУ
16:33
перше вересня, школа
Київським школам рекомендують перейти на змішаний формат навчання. Коли і причина
16:27
Руслан Сулейманов
Норвезький Гельсінський комітет вимагає від РФ звільнити кримського політв’язня Руслана Сулейманова
16:00
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Нігтьові бахмути та перукарські кліщіївки. Що не так з бійцями "економічного фронту"?
15:58
Сніг
Через прогнозований снігопад великогабаритному транспорту обмежать в'їзд до Києва
15:56
Пресреліз
До збору на позашкільну освіту для дітей загиблих героїв від ГО "Мрія дітей України" та ПриватБанку долучається Mastercard
15:54
Танковий підрозділ Гвардії наступу потребує старлінків 
15:47
полонені
Україна створила змішані медкомісії для сприяння обміну полоненими
15:32
Фінляндія, Україна
Фінляндія надасть Україні €3 млн на транспортування зерна та розмінування сіл
15:29
Ексклюзив
DeepState: на Куп'янському напрямку ЗСУ тримають оборону, є успішні стабілізаційні дії
15:29
Володимир Зеленський
Мобілізація, демобілізація, ротація, ВЛК: Зеленський провів засідання Ставки
15:20
Ексклюзив
"Вони дуже швидко навчаються": підполковник ЗСУ Фітьо про високу активність ворога на Бахмутському напрямку
15:12
наручники
Колаборант, який допомагав окупантам готувати ракетні удари по Вінниці, отримав 15 років тюрми
14:59
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
РФ накопичила для ударів по Україні до 900 ракет, – Ігнат
14:52
Ініціатива UNITED24: у Чернігові відбудували медцентр сучасної онкології
14:42
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:20
"Рік Дракона": Нацбанк презентував пам'ятну монету, присвячену ЗСУ
14:04
OPINION
Юрій Богданов
Про вибори в Нідерландах, популізм і перспективи
14:02
Росіяни на ТОТ змушують студентів-медиків лікувати поранених окупантів
13:50
Херсонщина
Окупанти з дрона скинули вибухівку на Берислав: поранено чоловіка
13:50
китай
Китай вводить пробний безвізовий режим для шести країн
13:41
Ігор Коломойський
У тимчасово окупованому Криму на аукціон виставили "націоналізовану" нерухомість Коломойського, - росЗМІ
13:23
Ексклюзив
Десантно-штурмові війська ЗСУ, віцськові
Держава має встановити граничний термін служби: військовий експерт Дикий про мобілізацію в Україні
13:21
Інгріда Шимоніте
Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте прибула з візитом в Київ
13:16
Чорне море, Крим
Росія та Китай таємно обговорили плани щодо будівництва підводного тунелю з Криму в РФ, - WP
12:39
В Україні стартували зйомки фільму жахів "Конотопська відьма"
12:38
відключення електроенергії
РФ обстріляла об'єкт генерації на півдні України: ситуація в енергосистемі станом на 24 листопада
12:21
СБУ повідомила про підозру командиру російських десантників, за наказом якого розстріляли мирних людей у Бучі
12:21
Ексклюзив
Карта. Донбас_2211
Ворог використав хитрість: Згурець розповів про найскладнішу ділянку біля Авдіївки
12:21
Український ПЕН та The Ukrainians Media запускають онлайн-проєкт "Люди культури, яких забрала війна"
12:00
НАБУ
Відмивання понад 10 млрд грн: оновлено підозри учасникам злочинної організації на чолі з ексочільником ФДМУ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV