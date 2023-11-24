Українські надзвичайники отримали від Південної Кореї 4 машини механізованого розмінування

Про це інформує пресслужба ДСНС.

"Ще 4 машини механізованого розмінування допомагатимуть саперам в очищенні наших земель від вибухонебезпечних предметів. ДСНС України отримала їх від Корейського міжнародного кооперативного агентства в рамках співпраці", - зазначено у повідомленні.

Йдеться про машини MV-4 та MV-10 компанії DOK IN. Комплекси можуть використовуватися для дистанційного розміновування території. Вони здатні знешкоджувати протитанкові й протипіхотні міни та інші боєприпаси.

Загалом ДСНС має 24 такі машини. Чотири нові скерують у підрозділи у Дніпропетровській та Чернігівській областях.