Наєв заявив, що прибув на фронт після бойового розпорядження від Генштабу
Екскомандувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв написав, що прибув на фронт. До цього українські ЗМІ повідомляли, що він отримав бойове розпорядження
Про це він повідомив у Telegram.
"Прибув на місце виконання бойових завдань. Входжу в курс справ, вивчаю склад сил і засобів. Переді мною – втомлені, але незламні воїни. Кожен із них – це історія відваги, болю і нескореності", - написав Наєв.
Він додав, що українські воїни тримають оборону не лише зброєю, а й силою духу.
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Що передувало
11 лютого Суспільне із посиланням на джерело у Генштабі повідомило, що Сергій Наєв отримав бойове розпорядження на посаду командира тактичної групи Велика Новосілка.
Крім цього, відповідну інформацію написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. За його словами, це може бути пов'язано з інтерв'ю колишнього командувача, в якому він наголосив, що провал підготовки України до нападу РФ у 2022 році, - це повна відповідальність політичного керівництва країни та особисто президента.
- 11 лютого 2024 року Сергій Наєв повідомив, що дізнався про указ президента про своє звільнення із засобів масової інформації.
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