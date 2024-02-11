Наєв заявив, що дізнався про своє звільнення з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ зі ЗМІ

Про це він написав у Telegram.

"Із засобів масової інформації дізнався про своє звільнення з посади командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України, яку обіймав з 2020 року", - йдеться у його дописі.

Наєв у своєму зверненні також подякував генералам, офіцерам, сержантам і солдатам.

"Це були складні часи. Один з найважчих періодів історії України. І разом з вами ми з гідністю пройшли цей шлях. Україна зберегла свою свободу та державність. У цьому є заслуга кожного з нас. Але роботу не закінчено, війна триває! Ворог має бути знищений, наші землі деокуповані, а зло покаране! Впевнений, це нам під силу! Українці вміють творити дива, тому вірю в кожного з вас!", - наголосив колишній командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.