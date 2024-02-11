Наєв заявив, що дізнався про своє звільнення з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ зі ЗМІ
Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв повідомив, що у неділю, 11 лютого, дізнався про указ президента про своє звільнення із засобів масової інформації
Про це він написав у Telegram.
"Із засобів масової інформації дізнався про своє звільнення з посади командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України, яку обіймав з 2020 року", - йдеться у його дописі.
Наєв у своєму зверненні також подякував генералам, офіцерам, сержантам і солдатам.
"Це були складні часи. Один з найважчих періодів історії України. І разом з вами ми з гідністю пройшли цей шлях. Україна зберегла свою свободу та державність. У цьому є заслуга кожного з нас. Але роботу не закінчено, війна триває! Ворог має бути знищений, наші землі деокуповані, а зло покаране! Впевнений, це нам під силу! Українці вміють творити дива, тому вірю в кожного з вас!", - наголосив колишній командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.
- Нагадаємо, 11 лютого президент України Володимир Зеленський призначив командувачів сухопутних військ, об'єднаних сил, десантно-штурмових військ і сил ТрО.
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