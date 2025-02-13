"У Кремлі п'ють горілку прямо з пляшки": ексрадник Трампа відреагував на розмову президента США з Путіним
Колишній радник Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон відреагував на розмову президента США з російським диктатором Володимиром Путіним, зазначивши, що останній "не може бути щасливішим"
Про це Болтон сказав в ефірі CNN.
"Путін не може бути щасливішим. Кажу вам, сьогодні в Кремлі п'ють горілку прямо з пляшки. Це був великий день для Москви", - зазначив колишній радник Трампа.
На його думку, очільник Білого дому "ефективно здався" Путіну.
Окремо Болтон зупинився на призначенні Тулсі Габбард на посаду очільниці національної розвідки США.
"Я вважаю, що призначення Тулсі Габбард завдасть величезної шкоди національній безпеці. Думаю, що багато наших союзників тепер будуть двічі думати перед тим, як ділитися розвідувальною інформацією з нами... Це одне із найгірших призначень, яке могло трапитися, без сумніву", - сказав Болтон.
- Президент США Дональд Трамп провів першу телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним після обрання на другий термін. Також Трамп анонсував візити Путіна в США і свій в Росію.
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