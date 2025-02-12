Малюк не довіряє керівництву контррозвідки, або це піар, - генерал Омельченко про затримання головою СБУ підозрюваного у зраді

Таку думку висловив Герой України, генерал-лейтенант Служби безпеки України, політик, колишній народний депутат України Григорій Омельченко в етері Еспресо.

"Вдумайтесь тільки, голова Служби безпеки України сам особисто приймає участь в розробці оперативно-розшукової справи і проведення різноманітних заходів, контролює. Сам особисто бере участь у фізичному затриманні агента ФСБ. Про що це говорить? Перше, це може говорити про те, що Малюк не довіряє керівництву контррозвідки, керівникам контррозвідки, керівникам структурних підрозділів і старшим офіцерам контррозвідки. Друге, скоріше за все це похоже на піар, щоб продемонструвати успішно проведену операцію", - сказав він.

Григорій Омельченко наголосив, що голова Служби безпеки та міністр внутрішніх справ не мають права коментувати кримінальне провадження і давати будь-які юридичні оцінки діям підозрюваних.

"Я хочу, щоб працівники Служби безпеки України пам'ятали одну річ: голова Служби безпеки, міністр внутрішніх справ не мають права коментувати кримінальне провадження і давати будь-які юридичні оцінки діям підозрюваних осіб. Не мають права. Дати інформацію по кримінальному провадженню в певному обсязі, щоб не розголошувати таємницю суду, може слідчий провадження і прокурор, який здійснює процесуальний нагляд. Голова Служби безпеки, міністр внутрішніх являється адміністративним керівником цієї структури і не контролює хід слідства, яке здійснює слідчий", - додав генерал-лейтенант СБУ.