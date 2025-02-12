Суд у Німеччині вперше дозволив екстрадувати українця, який відмовився служити у ЗСУ
Федеральний верховний суд Німеччини вперше схвалив екстрадицію українського громадянина, який намагався уникнути її, обґрунтовуючи небажанням служити у Збройних Силах через особисті переконання
Про це пише MDR.
Повідомляється, що українські правоохоронці звернулися із запитом про екстрадицію чоловіка, який виїхав до Німеччини. В Україні його звинувачували у погрозах і фізичному насильстві над співробітником поліції під час забору крові у лікарні.
Після того, як Німеччина почала процедуру екстрадиції, чоловік опирався поверненню в Україну, аргументуючи це тим, що у разі видачі його можуть призвати на військову службу.
За його словами, він відмовився від військової служби з міркувань совісті, бо не хоче вбивати людей, але з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну йому відмовили у цьому праві.
Вищий земельний суд Дрездена звернувся до Федерального верховного суду Німеччини з проханням роз’яснити, чи можна у такому разі задовольнити екстрадиційний запит, і останній дав ствердну відповідь.
Судді обґрунтували свою позицію тим, що відмова від військової служби з міркувань совісті не є перешкодою для екстрадиції, якщо держава зазнала нападу в порушення міжнародного права, і тому відповідна особа повинна очікувати, що її призвуть на службу.
Також у рішенні верховного суду ФРН йдеться про те, що право на відмову від військової служби з міркувань совісті не застосовується без обмежень. Основний Закон Німеччини та Європейська конвенція з прав людини не виключають екстрадиції.
- На початку травня 2024 року міністр внутрішніх справ німецької федеральної землі Гессен, представник ХДС Роман Позек уперше підтримав повернення до України військовозобов'язаних.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.52 Купівля 41.52Продаж 42.02
- EUR Купівля 42.91Продаж 43.61
- Актуальне
- Важливе