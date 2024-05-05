У Німеччині міністр уперше підтримав повернення до України військовозобов'язаних
Міністр внутрішніх справ німецької федеральної землі Гессен, представник ХДС Роман Позек висловився з приводу допомоги Україні з боку ФРН у питанні мобілізації військовозобов'язаних
Про це у неділю, 5 травня 2024 року, повідомила берлінська газета Tagesspigiel.
За словами міністра, Україні слід допомогти у захисті від російської агресії.
"Це також може включати нашу допомогу в тому, щоб Україна могла покластися на людей, які виїхали за кордон, але яких можна використати у війні", - сказав політик в етері на ARD.
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В такий спосіб, наголосив Позек, можна буде "підтримати обороноздатність України".
Разом із тим, додав він, Німеччина хоче залишатися безпечною гаванню для емігрантів. Тому з цього питання, наголосив Роман Позек, німецька влада стоїть перед "дилемою".
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При цьому Позек підтримав рішення України щодо подальшої неможливості заміни й отримання нових документів тими чоловіками за кордоном, які ухиляються від обліку.
Це вперше коли можливе повернення українських чоловіків з Німеччини для військової служби в себе вдома отримує у ФРН схвальний відгук на офіційному рівні.
- Наприкінці 2023 року міністр юстиції Німеччини Марко Бушман запевнив, що, якщо Україна захоче призвати на військову службу чоловіків, які залишили країну, це не матиме практичних наслідків для українців, які живуть у Німеччині.
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