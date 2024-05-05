У Німеччині міністр уперше підтримав повернення до України військовозобов'язаних

Про це у неділю, 5 травня 2024 року, повідомила берлінська газета Tagesspigiel.

За словами міністра, Україні слід допомогти у захисті від російської агресії.

"Це також може включати нашу допомогу в тому, щоб Україна могла покластися на людей, які виїхали за кордон, але яких можна використати у війні", - сказав політик в етері на ARD.

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В такий спосіб, наголосив Позек, можна буде "підтримати обороноздатність України".

Разом із тим, додав він, Німеччина хоче залишатися безпечною гаванню для емігрантів. Тому з цього питання, наголосив Роман Позек, німецька влада стоїть перед "дилемою".

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При цьому Позек підтримав рішення України щодо подальшої неможливості заміни й отримання нових документів тими чоловіками за кордоном, які ухиляються від обліку.

Це вперше коли можливе повернення українських чоловіків з Німеччини для військової служби в себе вдома отримує у ФРН схвальний відгук на офіційному рівні.