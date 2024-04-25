Українці в Німеччині зможуть отримати документ для встановлення особи, якщо паспорт стане недійсним, - DW

Про це заявив представник берлінського сенату, тобто уряду Берліну, у відповіді на запит DW.

За його словами, право на перебування в країні та всі пов'язані з цим можливості залишаються чинними незалежно від рішення МЗС України тимчасово призупинити надання консульських послуг для чоловіків віком від 18 до 60 років.

Він додав, що якщо українське посольство або консульство відмовить громадянину у видачі або продовженні паспорта тільки на підставі непройденої служби в армії, то берлінське земельне управління у справах іноземців може видати йому для поїздок за кордон документ, що замінює паспорт.

Представник сенату зазначив, що це робитиметься це лише у виняткових випадках, бо правила перебування іноземців дозволяють імміграційним відомствам видавати німецькі документи, що замінюють документи, особам призовного віку, якщо вони можуть довести наявність для поїздки вагомих причин.

"Відповідні платні клопотання про видачу німецького проїзного документа будуть ретельно перевірятися і, як правило, відхилятися", - сказав представник сенату.