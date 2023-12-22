Німеччина заявила, що не видаватиме Україні чоловіків, які ухиляються від мобілізації

Про це заявив міністр юстиції Німеччини Марко Бушман, передає DW.

Він наголосив, що у Німеччині не стануть примушувати українців, які перебувають у країні, до військової служби.

"Змушувати людей виконувати військову повинність або проходити військову службу проти їхньої волі - це не наш випадок", - сказав Бушман.

"Для мене важко уявити, як ми можемо примушувати людей з інших країн служити зі зброєю в руках, враховуючи, що, згідно з нашою конституцією, громадяни Німеччини не зобов'язані цього робити проти їхньої волі", - додав міністр.

Він також сказав, що влада ФРН прагне створити для українських біженців такі умови, щоб якомога більша їхня кількість скоріше отримала роботу і не жила на соціальну допомогу.