Німеччина заявила, що не видаватиме Україні чоловіків, які ухиляються від мобілізації
Якщо Україна захоче призвати на військову службу чоловіків, які залишили країну, це не матиме практичних наслідків для українців, які живуть у Німеччині
Про це заявив міністр юстиції Німеччини Марко Бушман, передає DW.
Він наголосив, що у Німеччині не стануть примушувати українців, які перебувають у країні, до військової служби.
"Змушувати людей виконувати військову повинність або проходити військову службу проти їхньої волі - це не наш випадок", - сказав Бушман.
"Для мене важко уявити, як ми можемо примушувати людей з інших країн служити зі зброєю в руках, враховуючи, що, згідно з нашою конституцією, громадяни Німеччини не зобов'язані цього робити проти їхньої волі", - додав міністр.
Він також сказав, що влада ФРН прагне створити для українських біженців такі умови, щоб якомога більша їхня кількість скоріше отримала роботу і не жила на соціальну допомогу.
-
19 грудня президент Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.
-
Міністр оборони Рустем Умєров, коментуючи заяву голови держави, сказав, що Україна хотіла б призвати чоловіків, які живуть у Німеччині та інших країнах Європи як біженці. При цьому у Міноборони підкреслили, що очільник відомства говорив не про механізм призову українців в інших країнах, а про необхідність донести до українців за кордоном, як важливо їм приєднатися до війська.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.56 Купівля 37.56Продаж 38.14
- EUR Купівля 40.96Продаж 42.01
- Актуальне
- Важливе