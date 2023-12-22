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Німеччина заявила, що не видаватиме Україні чоловіків, які ухиляються від мобілізації

22 грудня, 2023 п'ятниця
11:07
Світ міністр юстиції Німеччини Марко Бушман

Якщо Україна захоче призвати на військову службу чоловіків, які залишили країну, це не матиме практичних наслідків для українців, які живуть у Німеччині

Про це заявив міністр юстиції Німеччини Марко Бушман, передає DW.

Він наголосив, що у Німеччині не стануть примушувати українців, які перебувають у країні, до військової служби.

"Змушувати людей виконувати військову повинність або проходити військову службу проти їхньої волі - це не наш випадок", - сказав Бушман.

"Для мене важко уявити, як ми можемо примушувати людей з інших країн служити зі зброєю в руках, враховуючи, що, згідно з нашою конституцією, громадяни Німеччини не зобов'язані цього робити проти їхньої волі", - додав міністр.

Він також сказав, що влада ФРН прагне створити для українських біженців такі умови, щоб якомога більша їхня кількість скоріше отримала роботу і не жила на соціальну допомогу.

  • 19 грудня президент Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

  • Міністр оборони Рустем Умєров, коментуючи заяву голови держави, сказав, що Україна хотіла б призвати чоловіків, які живуть у Німеччині та інших країнах Європи як біженці. При цьому у Міноборони підкреслили, що очільник відомства говорив не про механізм призову українців в інших країнах, а про необхідність донести до українців за кордоном, як важливо їм приєднатися до війська.

Україна
Німеччина
мобілізація
Війна з Росією
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