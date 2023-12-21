Україна планує у 2024 році призвати на військову службу чоловіків, які проживають за кордоном, - Умєров

Про це він сказав в інтерв'ю Welt.

За його словами, українці призовного віку від 25 до 60 років у Німеччині та інших країнах потрібно будуть запрошувати до призовних пунктів збройних сил.

"Українські військові хочуть мобілізувати ще від 450 до 500 тисяч солдатів для відсічі російському вторгненню. Однак фінансові та політичні рамкові умови ще не з'ясовані", - йдеться у повідомленні.

Умеров також заявив, що справедливість важлива. Попри заборону, багато українських чоловіків втекли за кордон, щоб уникнути призову.