Російська армія не гребує скидати КАБи на будівлі своїх громадян: 80-та ОДШб про Курський напрямок
Старший офіцер відділу комунікацій 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, старший сержант Петро Гайдащук, зазначив, що населені пункти на Курщині, які контролюють ЗСУ і де мешкають росіяни, знищуються армією РФ
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"На початку Курської операції, в перші два-три тижні, росіяни не так активно використовували авіацію та КАБи по своїх населених пунктах, що перебувають під контролем Збройних Сил України. З часом активність КАБів і артилерії збільшилася. Ми бачимо, що російські населені пункти, які перебувають під нашим контролем, де мешкають росіяни, тобто цивільне населення, знищуються російською армією", - зауважив Гайдащук.
За словами старшого офіцера відділу комунікацій 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, армія РФ не гребує тим, щоб скидати авіабомби на будівлі своїх громадян і обстрілювати села на Курщині артилерією.
"Нам потрапляли відео від самих росіян, які йшли на штурм населених пунктів, що під нашим контролем. Тобто самі російські солдати були здивовані тим, що їхня армія обстрілює і знищує російські села", - наголосив Гайдащук.
- Співзасновник та аналітик проєкту DeepState Руслан Микула зазначив, що росіяни відвели північнокорейських солдатів, але частина з них все ще бере участь у штурмових діях на Курщині.
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