Може триматися в таємниці: Defence Express про те, чим українська ППО збиває балістичні ракети
Військовий експерт Defence Express Іван Киричевський пояснив, чим українська ППО збиває російські балістичні ракети
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Зазвичай усі говорять про Patriot. Є ще один зразок, який за різних обставин залишається в тіні - це італійсько-французький комплекс SAMP/T, який має підтверджені можливості збивати балістичні цілі. Але може бути ще й третій варіант. Можливо, радянського походження, можливо - ні, але він може залишатися в таємниці", - пояснив Киричевський.
Військовий експерт також додав, що незалежно від того, чим саме українська ППО може збивати балістичні ракети росіян, завжди буде актуальним питання про необхідність розгортання в Україні власного ліцензійного виробництва ракет для Patriot або отримання додаткових систем SAMP/T від італійців та французів.
"До речі, SAMP/T затримуються. Італія обіцяла нам додаткову батарею, але у цьому питанні нічого не рухається. Тому нам потрібно розвивати власні протиракетні технології, тим більше, що певні натяки на це військове керівництво публічно давало", - наголосив Киричевський.
- Протягом ночі середи, 12 лютого, російські окупанти вдарили по Україні безпілотниками і балістичними ракетами. Оборонцям неба вдалося знищити 6 ворожих "іскандерів" і 71 дрон.
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