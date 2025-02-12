Може триматися в таємниці: Defence Express про те, чим українська ППО збиває балістичні ракети

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Зазвичай усі говорять про Patriot. Є ще один зразок, який за різних обставин залишається в тіні - це італійсько-французький комплекс SAMP/T, який має підтверджені можливості збивати балістичні цілі. Але може бути ще й третій варіант. Можливо, радянського походження, можливо - ні, але він може залишатися в таємниці", - пояснив Киричевський.

Військовий експерт також додав, що незалежно від того, чим саме українська ППО може збивати балістичні ракети росіян, завжди буде актуальним питання про необхідність розгортання в Україні власного ліцензійного виробництва ракет для Patriot або отримання додаткових систем SAMP/T від італійців та французів.

"До речі, SAMP/T затримуються. Італія обіцяла нам додаткову батарею, але у цьому питанні нічого не рухається. Тому нам потрібно розвивати власні протиракетні технології, тим більше, що певні натяки на це військове керівництво публічно давало", - наголосив Киричевський.