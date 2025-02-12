Українська ППО вночі збила 6 "іскандерів" та 71 ворожий безпілотник
Протягом ночі середи, 12 лютого, російські окупанти вдарили по Україні безпілотниками і балістичними ракетами. Оборонцям неба вдалося знищити 6 ворожих "іскандерів" і 71 дрон
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Так, з 19:00 11 лютого ворог завдав удару балістичними ракетами "Іскандер-М" (зенітними керованими С-400) по Києву та Кривому Рогу. Загалом окупанти здійснили шість пусків із Брянської області та один з окупованого Криму.
Також ворог запустив для обстрілу України 123 ударних БПЛА типу Shahed та дрони-імітатори інших типів із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ і Приморсько-Ахтарськ, що у РФ.
Авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України підтвердили збиття шести балістичних ракет "Іскандер-М" та 71-го ударного дрона у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.
Крім того, ще 40 ворожих безпілотників-імітаторів було локаційно втрачені, не спричинивши негативних наслідків.
- Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина (Кривий Ріг), Сумщина, Полтавщина та Чернігівщина. Зокрема, у столиці є загиблий і постраждалі. Детальніше про наслідки атаки РФ читайте за посиланням.
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