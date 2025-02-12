Українська ППО вночі збила 6 "іскандерів" та 71 ворожий безпілотник

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Так, з 19:00 11 лютого ворог завдав удару балістичними ракетами "Іскандер-М" (зенітними керованими С-400) по Києву та Кривому Рогу. Загалом окупанти здійснили шість пусків із Брянської області та один з окупованого Криму.

Також ворог запустив для обстрілу України 123 ударних БПЛА типу Shahed та дрони-імітатори інших типів із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ і Приморсько-Ахтарськ, що у РФ.

Авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України підтвердили збиття шести балістичних ракет "Іскандер-М" та 71-го ударного дрона у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.

Крім того, ще 40 ворожих безпілотників-імітаторів було локаційно втрачені, не спричинивши негативних наслідків.