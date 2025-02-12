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В Україні припинили формування нових бригад: в ОП розповіли, на що будуть зосереджені основні зусилля

Катерина Єсікова
12 лютого, 2025 середа
06:49
Війна з Росією

Заступник керівника Офісу президента полковник Павло Паліса заявив, що в Україні припинили формувати нові бригади

Зміст

Про це він розповів в інтервʼю телеканалу "Ми Україна".

"Як ви вже знаєте, за рішенням ставки було припинено формування нових бригад. І основні зусилля зараз будуть зосереджені на доукомплектуванні тих, що вже є, ті, що вже працюють на передньому краї", - каже Паліса.

За його словами, триватиме підготовка тих бригад, які на цей час вже сформовані або на завершальній стадії. Він наголосив, що це відбуватиметься "з врахуванням тих моментів, які ми мали попередні рази".

Більше про ситуацію у 155-й бригаді "Анна Київська"

Про ситуацію в бригаді раніше інформував головний редактор порталу "Цензор.Нет" Юрій Бутусов. Він оприлюднив факти неналежного формування та забезпечення 155-ї ОМБр. У матеріалі вказано, що "приводом для порушення справи ДБР стали події у Франції, куди скерували на підготовку 155-ту бригаду "Анна Київська". 

Бутусов зазначив, що "до того, як бригада зробила перший постріл, її самовільно залишило 1700 військовослужбовців". Він також заявив, начебто формування бригади з перших днів було "суцільним організаційним хаосом". 

Журналіст додав, що в липні й серпні зі 155-ї бригади забрали понад 2550 військовослужбовців на поповнення інших частин, а в жовтні бригада виїхала на навчання у Францію. 

За даними Бутусова, у втечі 50 військових у Франції комісія КСВ звинуватила командира бригади Рюмшина. Його, а також кількох офіцерів штабу й одного з комбатів відсторонили від посади та призначили нових командирів. Водночас за перший тиждень грудня, ще до вступу в бій, у бригаді сталося ще 198 СЗЧ, а "з першого дня виконання бойових завдань почались значні втрати людей через погані керованість та навченість".

Державне бюро розслідувань вивчає факти, викладені у медіа, щодо обставин формування 155-ї механізованої бригади "Анна Київська". Відкрили провадження за статтями про перевищення повноважень і дезертирство.

5 січня на Ставці верховного головнокомандувача президент Володимир Зеленський заявив, що бере ситуацію навколо 155-ї ОМБр "Анна Київська" під особистий контроль.

8 січня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий доповів президенту України Володимиру Зеленському про ситуацію в 155-й бригаді "Анна Київська". 

Правоохоронці затримали та повідомили про підозру командиру однієї з рот 155-ї окремої механізованої бригади, який не лише самовільно залишив місце несення служби, а й підбурив на це своїх підлеглих.

20 січня Служба безпеки спільно з Національною поліцією та працівниками ДБР затримала екскомандира 155-ї ОМБр імені Анни Київської Дмитра Рюмшина, якого підозрюють у дозволі підлеглим самовільно залишати частину. За 2 дні суд арештував його з альтернативою застави у 90 мільйонів гривень

Теги:
Новини
Україна
військові
ЗСУ
Військові новини
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