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Зеленський узяв розслідування дезертирства у 155-ї ОМБр "Анна Київська" під особистий контроль, - Бутусов

Ксенія Золотова
5 січня, 2025 неділя
15:55
Війна з Росією Зеленський

На Ставці верховного головнокомандувача президент Володимир Зеленський заявив, що бере ситуацію навколо 155-ї ОМБр "Анна Київська" під особистий контроль

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Про це повідомив головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов з посиланням на джерела.

За його словами, "найбільше Зеленського зацікавили обставини дезертирства у Франції кількох десятків військовослужбовців бригади та самовільного залишення частини 1700 військовослужбовців під час формування бригади в Україні".

Президент доручив підготувати офіційні звіти низці відомств, зокрема Головній інспекції Міноборони, Генеральному штабу, Командуванню Сухопутних військ, Державному бюро розслідувань та Службі безпеки України, додав Бутусов.

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"Основне питання - а чим взагалі обґрунтоване бажання створювати з нуля бригаду без наявності досвідчених командних кадрів, без фахівців по техніці, без мінімально необхідного часу на підготовку, без дронів, без засобів РЕБ, у той час, коли не поповнюються досвідчені та боєздатні бригади, не розглядалось", - зазначив журналіст.

За його словами, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звинуватив у дезертирстві солдат у Франції командування 155-ї бригади, "яке ніби-то не приділяло часу спілкуванню з солдатами". Той факт, що командування бригади діяло у Франції згідно з планом підготовки, затвердженим командуванням сухопутних військ, та під контролем представника ОК "Захід" не коментується, зауважив Бутусов. Він додав, що "той факт, що у Францію відправили тільки-но набраних в ТЦК людей, у яких були відсутні досвідчені сержанти та взводні командири, також не розглядається".

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Бутусов стверджує, що Сирський вже відсторонив або у процесі відсторонення з займаних посад комбрига, начальника штабу, усіх заступників комбрига, деяких інших штабних офіцерів та деяких комбатів.

За даними джерел, відповідальний  за формування бригади командувач ОК "Захід" Володимир Шведюк направлений для особистого контролю ситуації та "допомоги в управлінні" до 155-ї та 33-ї механізованих бригад. 

"Шведюк залишається на посаді, хоча за комплектування, навчання більшості особового складу у відриві від командирів бригади, за хаотичні переміщення особового складу 155-ї, та за направлення у Францію людей, які навіть не пройшли базову загальну військову підготовку, відповідав саме він", - підкреслив журналіст.

Тепер на командному пункті бригади, за даними журналіста, постійно присутні комісії, офіцери штабу надають пояснення представникам різних "перевіряючих та контролюючих", які готують звіти. Бутусов наголосив, що усе це відбувається під час інтенсивних бойових дій.

Бутусов зазначив, що з 155-ї бригади, яка працює на Покровському напрямку, передали до інших підрозділів дивізіон сучасних 155-мм гармат "Цезар", частину бронемашин VAB і танків Леопард. Він також повідомив, що підготовлені у Франції оператори протитанкових комплексів Мілан залучаються в бригаді до виконання піхотних завдань.

Що стало приводом для перевірки підготовки 155-ї бригади "Анна Київська"

Про ситуацію в бригаді раніше інформував головний редактор порталу "Цензор.Нет" Юрій Бутусов. Він оприлюднив факти неналежного формування та забезпечення 155-ї ОМБр. У матеріалі вказано, що "приводом для порушення справи ДБР стали події у Франції, куди скерували на підготовку 155-ту бригаду "Анна Київська". 

"Один з відповідальних за формування бригади керівників помер від серцевого нападу, а комбриг звільнений одразу після вступу бригади у бій. До того як бригада зробила перший постріл, її самовільно залишило 1700 військовослужбовців", - написав Бутусов. 

Бутусов заявив, начебто формування бригади з перших днів було "суцільним організаційним хаосом". Він навів графік комплектування 155-ї бригади, чисельність особового складу до моменту виходу на фронт на кожен місяць, а в дужках вказав чисельність СЗЧ у цей місяць.

Журналіст додав, що в липні й серпні зі 155-ї бригади забрали понад 2550 військовослужбовців на поповнення інших частин, а у жовтні бригада виїхала на навчання у Францію. 

За даними Бутусова, у втечі 50 військових у Франції комісія КСВ звинуватила командира бригади Рюмшина. Його, а також кількох офіцерів штабу й одного з комбатів відсторонили від посади та призначили нових командирів. Водночас за перший тиждень грудня, ще до вступу в бій, у бригаді сталося ще 198 СЗЧ, а "з першого дня виконання бойових завдань почались значні втрати людей через погані керованість та навченість".

У висновках Бутусов зазначив, що більшість воїнів 155-ї механізованої бригади на фронті намагаються чесно виконувати свої обов’язки, але через недбале ставлення бригада з перших днів має значні втрати. Він закликав "змусити владу заборонити формування нових нічим не забезпечених бригад, припинити шкідливі піар-проєкти влади в армії, і спрямувати усі наші ресурси на поповнення боєздатних та досвідчених бригад та батальйонів". 

Державне бюро розслідувань вивчає факти, викладені у медіа, щодо обставин формування 155-ї механізованої бригади "Анна Київська". Відкрили провадження за статтями про перевищення повноважень і дезертирство.

 


 

 

Теги:
Новини
Україна
військові
Володимир Зеленський
ЗСУ
Військові новини
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