Винуватити в усьому військових було б неправильно: генерал Кривонос щодо проблем, які виникли у підготовці 155-ї бригади "Анна Київська"

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Те, що ми маємо на прикладі 155-ї бригади, це системне невідпрацювання з боку влади протягом останніх років, і винуватити в усьому військових було б не дуже правильним. Бо питання мобілізації особового складу покладається не на військових, а безпосередньо на політичне керівництво держави, починаючи від президента України й закінчуючи керівниками підприємств, установ відповідно до закону про мобілізацію. Наступне – яка мотивація тих людей, які були у 155-й бригаді? Величезна кількість людей, яких ми призвали, є з сільської місцевості, у своїй більшості вони і залишилися, назвемо так, безземельними вільними кріпаками", - зазначив Сергій Кривонос.

За його словами, для того, щоб люди щось захищали за прикладом "Зимової війни" Фінляндії з Радянським Союзом, то тоді кожен фін, захищаючи свою країну, мав власну землю, бізнес та впевненість у завтрашньому дні. А у нас з цим достатньо велика проблема.

"Я не кажу про відсутність мотивації з боку особистого прикладу політичного керівництва України, бо жодний з їхніх друзів чи родичів чомусь не перебуває в лавах Збройних Сил, що також впливає на такі речі. Тому те, що ми маємо по 155-й бригаді, це системні провали у відсутності національно-патріотичного виховання, мотивації з боку нашої влади. А якби люди цікавилися війною ще з 2014 року, які зараз керують нашою країною, то зрозуміли б, що з того часу, коли ми почали активно співпрацювати щодо підготовки військових за допомогою західних інструкторів, то у більшості не стільки вони нас вчили, скільки вчилися у нас. І це реалії сьогодення", - зауважив генерал.

На його думку, з 2014 року можна було створити потужну систему підготовки й готувати військових на власних територіях. Так свого часу було зроблено Силами спеціальних операцій, які створили окрему систему підготовки, а на підтримку західних партнерів спиралися не більше ніж півтора року, поки не пройшли два повних курси підготовки. І вже далі працювали українські інструктори.

"На жаль, в інших родах військ не було створено такої системи, так само як і досі не створена система мотивації служби в навчальних центрах тих інструкторів, які б могли навчати. Також слід зазначити, що формування нових бригад з абсолютно нульовим бойовим досвідом, завжди має певні проблеми. У нас було б найпростішим, щоб хоча б третина людей у нових підрозділах мала бойовий досвід, що значно б покращило ситуацію щодо підготовки. А коли й солдати, і сержанти, і офіцери не мають певного досвіду, це накладає свої відбитки", - пояснив військовий діяч.

Кривонос резюмував, що люди бояться воювати, бо відчувають невпевненість, а страх – це невпевненість, яка з'являється через недостатній рівень підготовки та відсутність відповідного рівня мотивації.