Проблема зі 155-ю ОМБр ширша за СЗЧ, це низка складових із ризиками для всіх Сухопутних військ, - Згурець

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Історія зі 155-ю бригадою "Анна Київська" чомусь медійно сконцентрована лише на проблематиці СЗЧ. Це не зовсім вірно, оскільки формування, застосування та підготовка цієї бригади охоплюють низку складових, які несуть ризики для всіх підрозділів Сухопутних військ. Зараз ми робимо висновки насамперед, спираючись на детальний допис Юрія Бутусова, який розклав по полицях всі проблеми, що існували з цією бригадою", - зауважив Згурець.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express пояснив, що існувало три хвилі поповнення цієї бригади, яка почала формуватися в березні минулого року у складі 14 бригад, про які говорив Зеленський, коли зазначав, що бракує техніки та озброєння для комплектування цих підрозділів. 155-та бригада спочатку мала 2500 осіб, але згодом військових забрали до інших бригад. Потім 1900 військових, яких швидко набрали з ТЦК, скерували до Франції. Там відбулося 50 випадків СЗЧ. Загалом є 1700 випадків СЗЧ, які полишили ці підрозділи.

"Причому бригада була оснащена французькою технікою. До речі, особовий склад так і не навчився, не встиг опанувати гаубиці CAESAR, і зараз опановує їх під час бойових дій. Ця бригада не була оснащена дронами та засобами РЕБ. 95% керівного складу також не мали досвіду участі в бойових діях. І все це склалося в загальну картину, яку ми зараз намагаємося розібратися. ДБР чомусь зосереджене лише на питанні СЗЧ військових у Франції. Це надто вузьке трактування цієї проблеми", - вважає Згурець.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express сподівається, що рішення Умєрова провести інспекцію в Сухопутних військах частково стосується цієї проблеми, але проблема є набагато ширшою.

"Ми зараз маємо здійснити суттєву реформу щодо підготовки особового складу, наявності командирів і пошуку озброєнь. Тому що, якщо немає командного, керівного, навченого складу, то формування бригад, якими б не були їх чисельність і озброєння, не призводить до ефективного застосування на полі бою, а, навпаки, веде до втрат", - наголосив військовий експерт.

Сергій Згурець також додав, що наразі частина 155-ї бригади мужньо воює на Покровському напрямку, але деякі підрозділи цієї бригади зазнають втрат через низьку підготовку.