Суд відправив під варту екскомандира 155-ї бригади "Анна Київська" Рюмшина з можливістю застави
Суд відправив колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської Дмитра Рюмшина під варту з альтернативою застави у 90 мільйонів гривень
Про це повідомляє Суспільне із посиланням на адвоката Рюмшина.
"Суд обрав запобіжний захід екскомандиру 155-ї механізованої бригади "Анна Київська" Дмитру Рюмшину – тримання під вартою з альтернативою застави у 90 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.
Слідство стверджує, що він допустив масове самовільне залишення частини підлеглих. Окремі випадки відбулися на територіє ЄС.
Більше про ситуацію у 155-й бригаді "Анна Київська"
Про ситуацію в бригаді раніше інформував головний редактор порталу "Цензор.Нет" Юрій Бутусов. Він оприлюднив факти неналежного формування та забезпечення 155-ї ОМБр. У матеріалі вказано, що "приводом для порушення справи ДБР стали події у Франції, куди скерували на підготовку 155-ту бригаду "Анна Київська".
Бутусов зазначив, що "до того, як бригада зробила перший постріл, її самовільно залишило 1700 військовослужбовців". Він також заявив, начебто формування бригади з перших днів було "суцільним організаційним хаосом".
Журналіст додав, що в липні й серпні зі 155-ї бригади забрали понад 2550 військовослужбовців на поповнення інших частин, а в жовтні бригада виїхала на навчання у Францію.
За даними Бутусова, у втечі 50 військових у Франції комісія КСВ звинуватила командира бригади Рюмшина. Його, а також кількох офіцерів штабу й одного з комбатів відсторонили від посади та призначили нових командирів. Водночас за перший тиждень грудня, ще до вступу в бій, у бригаді сталося ще 198 СЗЧ, а "з першого дня виконання бойових завдань почались значні втрати людей через погані керованість та навченість".
Державне бюро розслідувань вивчає факти, викладені у медіа, щодо обставин формування 155-ї механізованої бригади "Анна Київська". Відкрили провадження за статтями про перевищення повноважень і дезертирство.
5 січня на Ставці верховного головнокомандувача президент Володимир Зеленський заявив, що бере ситуацію навколо 155-ї ОМБр "Анна Київська" під особистий контроль.
8 січня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий доповів президенту України Володимиру Зеленському про ситуацію в 155-й бригаді "Анна Київська".
Правоохоронці затримали та повідомили про підозру командиру однієї з рот 155-ї окремої механізованої бригади, який не лише самовільно залишив місце несення служби, а й підбурив на це своїх підлеглих.
20 січня Служба безпеки спільно з Національною поліцією та працівниками ДБР затримала екскомандира 155-ї ОМБр імені Анни Київської, якого підозрюють у дозволі підлеглим самовільно залишати частину.
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