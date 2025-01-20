Правоохоронці затримали екскомандира 155-ї бригади ЗСУ, який допустив СЗЧ підлеглих

Про це повідомляють Служба безпеки, Офіс генпрокурора та ДБР.

Так, правоохоронці затримали колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади, який не реагував на правопорушення в його підрозділі, зокрема на самовільне залишення військової частини його бійцями.

За даними джерел "Суспільного", йдеться про Дмитра Рюмшина.

Зазначається, що підозрюваний не інформував правоохоронні органи про значну кількість фактів самовільного залишення місця служби, які відбувалися під час підготовки на території ЄС, а також виконання бойових завдань на східному фронті.

Як повідомляють правоохоронці, колишній командир знав про проблеми в бригаді - командний склад військової частини доповідав йому про це не лише усно, а й писав рапорти та донесення про факти вчинення підлеглими військовослужбовцями кримінальних правопорушень.

"Наразі правоохоронці перевіряють інформацію щодо наявності в бригаді корупційних схем під час відбору військовослужбовців для проходження навчання за кордоном. Також перевіряються відомості стосовно можливих "схем", коли за хабарі військові могли ухилитися від виконання обов’язків служби", - йдеться у дописі СБУ.

Тепер правоохоронці готуються оголосити колишньому командиру підозру за ч. 4 ст. 426 Кримінального кодексу України (бездіяльність військової влади, вчинена в умовах воєнного стану). Санкції статті передбачають покарання до 10 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Ситуація у 155-й бригаді "Анна Київська"

Про ситуацію в бригаді раніше інформував головний редактор порталу "Цензор.Нет" Юрій Бутусов. Він оприлюднив факти неналежного формування та забезпечення 155-ї ОМБр. У матеріалі вказано, що "приводом для порушення справи ДБР стали події у Франції, куди скерували на підготовку 155-ту бригаду "Анна Київська".

Бутусов зазначив, що "до того, як бригада зробила перший постріл, її самовільно залишило 1700 військовослужбовців". Він також заявив, начебто формування бригади з перших днів було "суцільним організаційним хаосом".

Журналіст додав, що в липні й серпні зі 155-ї бригади забрали понад 2550 військовослужбовців на поповнення інших частин, а у жовтні бригада виїхала на навчання у Францію.

За даними Бутусова, у втечі 50 військових у Франції комісія КСВ звинуватила командира бригади Рюмшина. Його, а також кількох офіцерів штабу й одного з комбатів відсторонили від посади та призначили нових командирів. Водночас за перший тиждень грудня, ще до вступу в бій, у бригаді сталося ще 198 СЗЧ, а "з першого дня виконання бойових завдань почались значні втрати людей через погані керованість та навченість".

Державне бюро розслідувань вивчає факти, викладені у медіа, щодо обставин формування 155-ї механізованої бригади "Анна Київська". Відкрили провадження за статтями про перевищення повноважень і дезертирство.

5 січня на Ставці верховного головнокомандувача президент Володимир Зеленський заявив, що бере ситуацію навколо 155-ї ОМБр "Анна Київська" під особистий контроль.

8 січня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий доповів президенту України Володимиру Зеленському про ситуацію в 155-й бригаді "Анна Київська".

Правоохоронці затримали та повідомили про підозру командиру однієї з рот 155-ї окремої механізованої бригади, який не лише самовільно залишив місце несення служби, а й підбурив на це своїх підлеглих.



