Опитування "Левада-центр": 78% росіян підтримують війну в Україні, але 61% хоче мирних переговорів
Рівень підтримки збройних дій РФ в Україні залишається високим, натомість понад 60% опитаних росіян виступають за мирні переговори
Про це повідомляє незалежна соціологічна служба "Левада-центр".
За даними опитування, у січні 2025 року у Росії зріс рівень уваги до війни в України.
"Рівень підтримки дій російських збройних сил залишається стійко високим. Майже двох третин сягнула частка опитаних, які виступають за перехід до мирних переговорів - це максимальний показник за весь час вимірювань", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російське вторгнення в Україну підтримують щонайменше 78% громадян РФ. Тим часом проти виступають 15% опитаних.
Водночас було зафіксовано максимальну частку опитаних, яка вважає, що наразі варто розпочати мирні переговори - 61%, водночас 31% респондентів говорив про необхідність продовжувати військові дії (мінімальні показники за весь час спостережень).
Водночас більшість росіян вважають, що війна в Україні закінчаться перемогою Росії - 76%. Ще 15% респондентів думають, що жодна зі сторін не зможе взяти гору. Про перемогу України говорять менше 1% опитаних.
Довідка. Загальноросійське опитування було проведено з 23 по 29 січня 2025 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення обсягом 1615 осіб віком від 18 років і старше у 137 населених пунктах, 50 суб'єктах РФ.
- За результатами опитування Київського міжнародного інституту (КМІС), 46% українців вважають вступ до НАТО важливішим, ніж членство в Європейському Союзі.
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