Опитування "Левада-центр": 78% росіян підтримують війну в Україні, але 61% хоче мирних переговорів

Про це повідомляє незалежна соціологічна служба "Левада-центр".

За даними опитування, у січні 2025 року у Росії зріс рівень уваги до війни в України.

"Рівень підтримки дій російських збройних сил залишається стійко високим. Майже двох третин сягнула частка опитаних, які виступають за перехід до мирних переговорів - це максимальний показник за весь час вимірювань", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російське вторгнення в Україну підтримують щонайменше 78% громадян РФ. Тим часом проти виступають 15% опитаних.

Водночас було зафіксовано максимальну частку опитаних, яка вважає, що наразі варто розпочати мирні переговори - 61%, водночас 31% респондентів говорив про необхідність продовжувати військові дії (мінімальні показники за весь час спостережень).

Водночас більшість росіян вважають, що війна в Україні закінчаться перемогою Росії - 76%. Ще 15% респондентів думають, що жодна зі сторін не зможе взяти гору. Про перемогу України говорять менше 1% опитаних.

Довідка. Загальноросійське опитування було проведено з 23 по 29 січня 2025 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення обсягом 1615 осіб віком від 18 років і старше у 137 населених пунктах, 50 суб'єктах РФ.