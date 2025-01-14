Вступ до НАТО вважають пріоритетнішим, ніж вступ до ЄС, 46% респондентів, - опитування КМІС

Про це йдеться в опитуванні КМІС.

Загалом 90% респондентів підтримують євроінтеграційні прагнення України, а 84% висловлюють бажання бачити свою країну в НАТО, що свідчить про високу підтримку європейської та євроатлантичної інтеграції серед українців.

Проте коли мова заходить про активну участь у референдумах, результати показують, що лише 68% опитаних готові проголосувати "за" вступ до ЄС або НАТО.

Хоча більшість підтримує вступ до обох союзів, рівень довіри до них виявився досить поміркованим. Лише 46% українців довіряють ЄС, тоді як 43% мають довіру до НАТО.

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"Тобто ці союзи користуються скоріше довірою (баланс довіри - недовіри є позитивним), проте не переважною і, як ми бачимо, серед українців є багато критичних поглядів. Відповідно, є багато українців, які не довіряють або мають сумніви щодо ЄС та/або НАТО, але при цьому все одно бачать Україну в цих союзах", - зазначили у КМІС.

Водночас, як свідчить опитування, більше українців хочуть насамперед бачити Україну в НАТО, ніж у ЄС: 46% на противагу 22%.

"Тобто хоча членство в обох союзах є важливим для більшості населення, проте пріоритет – у НАТО (вочевидь, через гостру вимогу українців мати надійні гарантії безпеки)", - йдеться у повідомленні.

Це дослідження складається з даних трьох опитувань КМІС за 2024 рік. Усі вони були проведені методом телефонних інтерв’ю і репрезентують доросле населення підконтрольних уряду України територій.