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Головна Суспільство Стефанішина: переговори про вступ до ЄС уже тривають

Стефанішина: переговори про вступ до ЄС уже тривають

Дар'я Куркіна
6 грудня, 2024 п'ятниця
15:41
Суспільство Ольга Стефанішина

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції України Ольга Стефанішина розповіла, що зараз тривають переговори про вступ до ЄС, які стосуються розділу внутрішнього ринку

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Про це вона розповіла під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Наразі тривають переговори вже щодо 12-го поспіль розділу, який стосується внутрішнього ринку. Я можу сказати, що ми вже вступаємо в ЄС. Коли цей процес буде завершений - він однозначно буде завершений для всіх 10 країн до 2030 року", - зазначила Стефанішина.

За її словами, основним елементом майбутнього членства України в ЄС є питання верховенства права.

"І переді мною найбільше завдання, яке стосується того, що Україна має представити дорожні карти у сфері верховенства права. У нашому розумінні ці дорожні карти будуть передбачати відхід від конкурсів і зайняття посад оцінок доброчесності міжнародними експертами, як ознаку того, що ми побудували сталу, сильну й демократичну систему державних інституцій. Ми це маємо забезпечити", - пояснила міністерка юстиції.

Стефанішина підкреслила, що Україна "вступає до ЄС вже зараз".

"Переговорні делегації складаються більше, ніж зі 100 народних депутатів України, урядовців. І вже сьогодні ми приймаємо рішення про те, як ми приєднуємося до ЄС по кожній сфері, яка буде предметом договору про ЄС", - акцентувала вона.

  • У жовтні Ольга Стефанішина розповіла, що є деякі недружні країни, які применшують прогрес України на шляху до ЄС, проте вона впевнена, що нашій країні у грудні вдасться вийти на хороше політичне рішення щодо вступу.
Теги:
Новини
Світ
Україна
ЄС
Європа
Вступ в ЄС
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