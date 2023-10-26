Впевнена, що у грудні вийдемо на хороше політичне рішення щодо вступу України до ЄС, - Стефанішина

Про це віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України сказала в ефірі телемарафону.

Вона заявила, що деякі країни та чиновники намагаються маніпулювати та просувати власні інтереси у цьому питанні.

"Ми сьогодні вже бачимо, що деякі країни або навіть деякі європейські чиновники вдаються до маніпуляцій, намагаючись протискати якісь свої особисті побажання в документи, які готуються Європейською комісією. Так само ми бачимо, що є певні недружні країни, які намагаються применшити оцінку прогресу України і, скажімо так, знецінити деякі з наших зусиль", - пояснила віцепрем'єрка.

Стефанішина розповіла, що Україна працює індивідуально з кожним подібним прецедентом і закликала партнерів не піддаватися маніпуляціям.

"Ми все бачимо та індивідуально працюємо, але також закликаємо своїх друзів не давати поля для маніпуляції, особливо коли мова йде про європейську інтеграцію України. Це насамперед вибір українського народу, тому я впевнена, що позиції наші сильні, і ми вийдемо в грудні на хороше політичне рішення", - каже вона.

Що відомо про вступ України до ЄС

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою. 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

У травні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має бути готовою до вступу в Європейський Союз через два роки – країна розраховує отримати політичне рішення про початок перемовин щодо вступу вже цього року.

За даними джерел Еспресо, у Європарламенті припускають імовірність початку переговорів про вступ України до ЄС восени цього року.

Та вже 17 серпня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна не зможе до жовтня виконати всі 7 рекомендацій ЄС, адже це зміни, що запроваджуються роками.

28 серпня президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Європейський Союз повинен бути готовий прийняти нові країни-члени до 2030 року. Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель висловив підтримку встановленню орієнтовного часу вступу до Євросоюзу нових членів.

8 вересня президент Литви Ґітанас Науседа заявив, важливо, аби переговори щодо вступу України до ЄС почалися до кінця поточного року. Чітка європейська перспектива надихатиме українців на полі бою.

Також віцепрем'єр-міністерка Ольга Стефанішина розповіла, що Київ домовляється про вступ в ЄС з Угорщиною та Румунією, які висловлюють застереження щодо прав своїх етнічних меншин в нашій країні.

ЗМІ повідомляють, що Україна отримає 8 листопада важливий звіт від Європейської комісії, який покаже, наскільки вона готова до початку переговорів про членство в ЄС.