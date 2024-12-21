Росіяни атакують Україну "шахедами": на Київщині та Дніпропетровщині спрацювала ППО

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

О 09:05 ворожі БПЛА на Харківщині та Полтавщині рухаються у північному напрямку.

Загрозу застосування дронів оголосили на Сумщині.

О 09:36 ПС попередили Харків про ворожі БПЛА в північній частині міста.

Пізніше повітряну тривогу через "шахеди" оголосили у Чернігівській області.

Станом на 12:06 ворожі БПЛА на Сумщині рухаються у напрямку Чернігівщини.

З Чернігівщини дрони рухаються у напрямку Київщини.

О 13:38 Київська обласна військова адміністрація заявила, що у регіоні працюють сили ППО.

Станом на 13:41 рух ударних БПЛА:

Декілька груп ударних БПЛА рухаються територією Чернігівської області, у напрямку Київщини.

БПЛА на Київщині, курс західний.

В районі Чернігова тим часом зафіксували "шахед".

З Київщини безпілотники попрямували на Житомирщину.

О 14:20 голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак поінформував, що Сили оборони знищили в області ворожий БПЛА.

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