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Росіяни атакують Україну "шахедами": на Київщині та Дніпропетровщині спрацювала ППО

Ксенія Золотова
21 грудня, 2024 субота
14:23
Війна з Росією обстріл, ППО

У суботу, 21 грудня, російська армія запустила по території України безпілотники типу Shahed

Зміст

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

О 09:05 ворожі БПЛА на Харківщині та Полтавщині рухаються у північному напрямку.

Загрозу застосування дронів оголосили на Сумщині.

О 09:36 ПС попередили Харків про ворожі БПЛА в північній частині міста.

Пізніше повітряну тривогу через "шахеди" оголосили у Чернігівській області.

Станом на 12:06 ворожі БПЛА на Сумщині рухаються у напрямку Чернігівщини.

З Чернігівщини дрони рухаються у напрямку Київщини.

О 13:38 Київська обласна військова адміністрація заявила, що у регіоні працюють сили ППО.

Станом на 13:41 рух ударних БПЛА:

  • Декілька груп ударних БПЛА  рухаються територією Чернігівської області, у  напрямку Київщини. 
  • БПЛА на Київщині, курс західний.

В районі Чернігова тим часом зафіксували "шахед".

З Київщини безпілотники попрямували на Житомирщину.

О 14:20 голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак поінформував, що Сили оборони знищили в області ворожий БПЛА.

Новина доповнюватиметься...

Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
безпілотник
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