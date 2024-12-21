Росіяни атакують Україну "шахедами": на Київщині та Дніпропетровщині спрацювала ППО
У суботу, 21 грудня, російська армія запустила по території України безпілотники типу Shahed
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
О 09:05 ворожі БПЛА на Харківщині та Полтавщині рухаються у північному напрямку.
Загрозу застосування дронів оголосили на Сумщині.
О 09:36 ПС попередили Харків про ворожі БПЛА в північній частині міста.
Пізніше повітряну тривогу через "шахеди" оголосили у Чернігівській області.
Станом на 12:06 ворожі БПЛА на Сумщині рухаються у напрямку Чернігівщини.
З Чернігівщини дрони рухаються у напрямку Київщини.
О 13:38 Київська обласна військова адміністрація заявила, що у регіоні працюють сили ППО.
Станом на 13:41 рух ударних БПЛА:
- Декілька груп ударних БПЛА рухаються територією Чернігівської області, у напрямку Київщини.
- БПЛА на Київщині, курс західний.
В районі Чернігова тим часом зафіксували "шахед".
З Київщини безпілотники попрямували на Житомирщину.
О 14:20 голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак поінформував, що Сили оборони знищили в області ворожий БПЛА.
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