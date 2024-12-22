Мотивовані добровольці значно краще справляються з обовʼязками й мають бажання працювати, - лейтенант ЗСУ Волянський
Командир 2 самохідного артилерійського взводу 1 самохідної артилерійської батареї самохідного артилерійського дивізіону, лейтенант Віталій Волянський пояснив, що сьогодні потрібно повністю відмовитись від практики "бусифікації" громадян, а більше уваги приділити рекрутингу новобранців
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Різниця між людьми, які добровільно мобілізувались та тими, кого примусово мобілізували, дуже відчутна. Візьмемо до прикладу персонал. Якщо в батареї є люди, які більш-менш були вмотивовані й добровільно мобілізувались, то вони значно швидше справляються зі своїми обовʼязками, хочуть навчатись та ефективно працювати. Люди, які ж були зовсім невмотивовані, вибачте, інколи не хочуть навіть боєприпаси носити", - пояснив Волянський.
Лейтенант переконаний, що сьогодні в Україні потрібно відмовлятись від примусової мобілізації. За його словами, краще одна вмотивована людина, ніж 10 примусово мобілізованих.
"Я розумію, що примусова мобілізація закриває потреби Сил оборони в особовому складі. Втім, нам терміново потрібно відходити від практики "бусифікації" людей. Бо замість 10 людей, яких примусово мобілізують, хай краще прийде один і буде набагато краще виконувати обовʼязки, навчатись і звісно розвивати свою карʼєру у війську", - додав він.
Реформування ТЦК. Що відомо
6 вересня народний депутат Олексій Гончаренко в ефірі Еспресо висловив думку, що система ТЦК має бути кардинально реформована, а військові не мають проходити службу в цій структурі.
Нардепка від "Слуги Народу" Юлія Яцик заявила, що 12 листопада тимчасова слідча комісія Верховної Ради з захисту прав військовослужбовців, до якої вона входить, подала звіт, у якому пропонує розформувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, а замість них створити рекрутингові центри. Коментуючи цю заяву, член оборонного комітету ВР нардеп від "Слуги Народу" Олександр Федієнко висловив переконання, що реформування ТЦК неможливе.
18 листопада стало відомо, що в Міноборони України планують перетворити мобільний застосунок "Резерв+" на загальноукраїнський рекрутинговий центр, щоб замінити територіальні центри комплектування та соціальної підтримки у взятті військовозобов'язаних на облік.
Член оборонного комітету ВР нардеп від "Слуги Народу" Федір Веніславський розкритикував пропозицію замінити ТЦК альтернативними формами залучення громадян до ЗСУ.
У пʼятницю, 20 грудня, у Міністерстві оборони поділились новою інформацією щодо можливого реформування ТЦК
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