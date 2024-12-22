На Куп’янському напрямку Сили оборони знищили бронетанкову групу російських загарбників

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що для атаки ворог залучив 5 одиниць бронетехніки: 2 танки та 3 БМП з десантом, які були своєчасно виявлені українською аеророзвідкою.

Ще до підходу до місця висадки ворожого десанту БМП були атаковані нашими захисниками, але не успішно, розповіли у Генштабі.

У відомстві зазначили, що вже безпосередньо на місці спішування, коли ворожа піхота почала покидати бойові машини, пілоти бригади почали працювати дронами зі скидами. Врятувати та сховати бойову техніку ворогу не вдалася, що призвело до її знищення дронами.

Спочатку ворог втратив БМП, а потім було добито танк. Обидві ворожі одиниці повністю знищені без можливості відновлення.

"Особовий склад противника, який був кинутий у бій, через втрату техніки не зміг проводити маневри та наступ. Намагався сховатися у лісосмузі, де його було ліквідовано", - розповіли у Генштабі ЗСУ.