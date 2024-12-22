У Забайкальському краї РФ зіткнулися потяги: з рейок зійшли десятки вагонів з вугіллям
У неділю, 22 грудня, на південному сході Росії, у Забайкальському краї, зіткнулися два вантажні потяги, які перевозили вугілля
Про це інформує транспортна прокуратура регіону.
Зазначається, що внаслідок аварії 42 вагони зійшли з рейок: 35 вагонів з першого потяга та 7 - у другого.
За даними прокуратури, загрози екології нібито немає, які і постраждалих. Рух потягів на ділянці, де сталася аварія, призупинили.
Прокуратура заявила, що перевірить, чи були дотримані правила безпеки та експлуатації залізничного транспорту.
- Нещодавно Служба безпеки України спільно з Силами оборони уразили потяг російських окупантів на тимчасово окупованій території Запорізької області, який перевозив 40 цистерн пального.
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