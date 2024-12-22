У Забайкальському краї РФ зіткнулися потяги: з рейок зійшли десятки вагонів з вугіллям

Про це інформує транспортна прокуратура регіону.

Зазначається, що внаслідок аварії 42 вагони зійшли з рейок: 35 вагонів з першого потяга та 7 - у другого.

За даними прокуратури, загрози екології нібито немає, які і постраждалих. Рух потягів на ділянці, де сталася аварія, призупинили.

Прокуратура заявила, що перевірить, чи були дотримані правила безпеки та експлуатації залізничного транспорту.