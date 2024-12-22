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У Забайкальському краї РФ зіткнулися потяги: з рейок зійшли десятки вагонів з вугіллям

Світлана Кравченко
22 грудня, 2024 неділя
10:19
Світ

У неділю, 22 грудня, на південному сході Росії, у Забайкальському краї, зіткнулися два вантажні потяги, які перевозили вугілля

Зміст

Про це інформує транспортна прокуратура регіону.

Зазначається, що внаслідок аварії 42 вагони зійшли з рейок: 35 вагонів з першого потяга та 7 - у другого.

За даними прокуратури, загрози екології нібито немає, які і постраждалих. Рух потягів на ділянці, де сталася аварія, призупинили. 

Прокуратура заявила, що перевірить, чи були дотримані правила безпеки та експлуатації залізничного транспорту.

  • Нещодавно Служба безпеки України спільно з Силами оборони уразили потяг російських окупантів на тимчасово окупованій території Запорізької області, який перевозив 40 цистерн пального.
Теги:
Новини
Росія
транспорт
аварії
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