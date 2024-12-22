Перемовини між Ізраїлем і ХАМАС щодо перемир'я завершені на 90%, - BBC

Про це повідомляє BBC.

За словами палестинського урядовця, на переговорах у Досі обговорювалась можливість створення буферної зони шириною в кілька кілометрів уздовж кордону Ізраїлю з Газою.

Він зазначив, що Ізраїль збереже військову присутність у цій зоні.

У разі, якщо ці питання будуть вирішені, як стверджує джерело, триетапне припинення вогню може бути узгоджене протягом декількох днів.

В рамках угоди передбачається обмін: за кожну звільнену жінку-солдата ХАМАС отримає 20 палестинських ув’язнених. Хоча конкретні імена затриманих ще не узгоджені, відомо, що вони будуть обрані з близько 400 людей, які відбувають в ізраїльських тюрмах терміни від 25 років і більше. Очікується, що до списку не потрапить лідер ФАТХ Марван Баргуті, на звільнення якого Ізраїль, скоріше за все, накладе вето.

Процес звільнення ізраїльських заручників також відбуватиметься поетапно, оскільки ХАМАС залишається відповідальним за деяких зі зниклих заручників. За даними Ізраїлю, з 96 заручників, які залишаються в Газі, 62 вважаються живими.

Цивільні мешканці Гази матимуть можливість повернутися на північ під наглядом єгипетсько-катарської системи, а приблизно 500 вантажівок щоденно доставлятимуть гуманітарну допомогу до регіону. На фінальному етапі триетапного плану контроль над Газою перейде до комітету технократів, які не матимуть попередньої політичної приналежності, але отримають підтримку від усіх палестинських угруповань.