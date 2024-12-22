Росіяни поширюють у соцмережах анонси мітингів в Європі "проти порушень прав людини в Україні", - ЦПД
Інформація про анонсовані у європейських містах мітинги нібито проти порушень прав людини в Україні є частиною кампанії проросійських сил
Про це попередили у Центрі протидії дезінформації.
Зазначається, що акаунти в соцмережі Х, які закликають до проведення мітингів у Кельні, Берліні та Парижі, належать проросійським користувачам або пов’язані з російською пропагандою.
Деякі належать нібито "українцям, які втекли від мобілізації", але їхній контент або майже неактивний, або відверто проросійський.
"Мета цієї провокації – підірвати підтримку України за кордоном, продемонструвати буцімто невдоволення українців діями влади і дискредитувати мобілізацію. Це типова тактика російської пропаганди для поширення дезінформації в Європі", – наголошують у ЦПД.
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