Росіяни поширюють у соцмережах анонси мітингів в Європі "проти порушень прав людини в Україні", - ЦПД

Про це попередили у Центрі протидії дезінформації.

Зазначається, що акаунти в соцмережі Х, які закликають до проведення мітингів у Кельні, Берліні та Парижі, належать проросійським користувачам або пов’язані з російською пропагандою.

Деякі належать нібито "українцям, які втекли від мобілізації", але їхній контент або майже неактивний, або відверто проросійський.

"Мета цієї провокації – підірвати підтримку України за кордоном, продемонструвати буцімто невдоволення українців діями влади і дискредитувати мобілізацію. Це типова тактика російської пропаганди для поширення дезінформації в Європі", – наголошують у ЦПД.