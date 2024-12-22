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Росіяни поширюють у соцмережах анонси мітингів в Європі "проти порушень прав людини в Україні", - ЦПД

Світлана Кравченко
22 грудня, 2024 неділя
12:04
Війна з Росією фейк

Інформація про анонсовані у європейських містах мітинги нібито проти порушень прав людини в Україні є частиною кампанії проросійських сил

Зміст

Про це попередили у Центрі протидії дезінформації.

Зазначається, що акаунти в соцмережі Х, які закликають до проведення мітингів у Кельні, Берліні та Парижі, належать проросійським користувачам або пов’язані з російською пропагандою.

Деякі належать нібито "українцям, які втекли від мобілізації", але їхній контент або майже неактивний, або відверто проросійський.

"Мета цієї провокації – підірвати підтримку України за кордоном, продемонструвати буцімто невдоволення українців діями влади і дискредитувати мобілізацію. Це типова тактика російської пропаганди для поширення дезінформації в Європі", – наголошують у ЦПД.

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
Європа
фейк
акції протестів
підтримка України
пропаганда
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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