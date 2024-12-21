"Путін пропонує запрограмоване масове вбивство людей": Портников про застосування РФ ракети "Орешник"

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Путін іноді просто втрачає крихти здорового глузду. Що таке дуель з "Орешником", якщо серйозно говорити? Не в реальності, а в логіці Путіна. "Орешник" – це зброя масового ураження, яка має знищувати величезні об'єкти і велику кількість людей. Проти неї немає ніякої протидії. Жодна західна ракета не може знищити "Орешник",- зазначив Портников.

У цій ситуації нам пропонується "дуель" із відомим результатом з точки зору Путіна. "Орешник" переможе, його ніхто не зможе збити, зауважив він.

"Пропонується це зробити не на якомусь полігоні, а на новій землі, і не на Красній площі, а в Києві, у великому місті з багатомільйонним населенням. Програмовано, що велика кількість людей загине, якщо ми програємо цю "дуель" а ми її програємо, бо "Орешник" не можна знищити. Тобто Путін пропонує запрограмоване масове вбивство. І це не дуель, бо він впевнений у своїй перемозі. Це ще раз говорить про те, що він позбавлений емпатії на рівні інстинкту", - додав Портников.