"Вони готували "Орешник", але у них там щось поки не зрослось": дипломат Чалий про ракетний удар по Києву

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Російський очільник почав заявляти цинічні речі, мовляв, давайте виберемо мішень в центрі Києва і я туди буду бити. Щоб ви розуміли, це був той удар. Моя версія така, думаю, що я близький до правди: вони готували свій "Орешник", але у них там щось поки не зрослось. Я впевнений, вони будуть це робити, показуватимуть, що цю дистанцію "Орешник" може пролетіти. Тому що той удар, який був у Дніпрі, нікого ні в чому не переконав. І от, не маючи цього "Орешника", але ж фюрер вже заяву зробив, тому треба показати балістичною зброєю, яка з їхньої точки зору мала б вся долетіти, однак не долетіла", - зазначив дипломат.

За його словами, раніше Путін говорив, що ці ракети не збиваються, зрозуміло, що їх не дуже просто збивати, ми це все бачимо на власні очі.

"Попри те, що світ зараз звикає до цього, нам треба знову підсилювати увагу, що є агресор, є жертва. Американці кажуть, що президент США буде арбітром. Але нам арбітри не потрібні, це не гра, бо тут Україну просто утюжать стратегічними озброєннями. Нас, українців, цим не залякаєш, але світ повинен звикнути, що це дві сторони війни, де є агресор, якому світ не може дати відповіді згідно зі своїми базовими принципами, і Україна одна це робить. Тому сьогоднішні фото Києва кожний раз мають лежати на столах всіх, хто приймає рішення в країнах Заходу. Люди й там починають звикати до війни, їм хочеться швидше з цим закінчити. Тому наші інформаційні зусилля мають бути збільшені у три рази", - підкреслив Валерій Чалий.