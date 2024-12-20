У Києві внаслідок атаки РФ пошкоджені посольства шести країн
Внаслідок російської атаки на Київ у п'ятницю, 20 грудня, було пошкоджено посольства Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії, Португалії та Чорногорії
Про це під час брифінгу повідомив речник МЗС України Георгій Тихий.
За його словами, всі ці посольства розміщені в одному будинку, який зазнав суттєвих пошкоджень внаслідок російського ракетного удару. Речник МЗС зазначив, що в приміщеннях вибиті вікна, двері та фрагменти стель.
"Це абсолютно варварський напад і удар з боку Росії по дипломатичних установах. Ви знаєте, що всюди у світі це перетин всіх можливих червоних ліній, взагалі правил міжнародних – це удари по дипломатичних установах", – наголосив Тихий.
Він зазначив, що ніхто з іноземних колег-дипломатів не постраждав, але наголосив, що ця атака – це "ще одне нагадування про варварську російську агресію проти України".
- Вранці 20 грудня російська армія запустила по Україні ракети. У декількох районах Києва зафіксовано падіння уламків, внаслідок чого є щонайменше 11 постраждалих.
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