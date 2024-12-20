У Києві внаслідок атаки РФ пошкоджені посольства шести країн

Про це під час брифінгу повідомив речник МЗС України Георгій Тихий.

За його словами, всі ці посольства розміщені в одному будинку, який зазнав суттєвих пошкоджень внаслідок російського ракетного удару. Речник МЗС зазначив, що в приміщеннях вибиті вікна, двері та фрагменти стель.

"Це абсолютно варварський напад і удар з боку Росії по дипломатичних установах. Ви знаєте, що всюди у світі це перетин всіх можливих червоних ліній, взагалі правил міжнародних – це удари по дипломатичних установах", – наголосив Тихий.

Він зазначив, що ніхто з іноземних колег-дипломатів не постраждав, але наголосив, що ця атака – це "ще одне нагадування про варварську російську агресію проти України".