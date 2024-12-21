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Ми будемо тримати кулаки, щоб Усик продемонстрував, що він найкрутіша людина на Землі, - Кличко-молодший

Влад Дідусь
21 грудня, 2024 субота
22:32
Спорт Володимир Кличко

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко поділився очікуваннями від бою Олександра Усика проти Тайсона Фʼюрі

Зміст

Про це повідомляє Sky Sports.

За словами Кличка-молодшого, Олександр Усик зможе здобути перемогу над Тайсоном Фʼюрі.

"Олександр збирається повторити історію. Це буде дежавю. Це буде повторення. Ось що станеться. Я був тут на першому бою. Все відчувається так само і виглядає так само. Вся справа в стратегії. Вся справа в техніці. Ми будемо тримати кулаки, щоб і цього разу Олександр Усик продемонстрував, що він найкрутіша людина на Землі", - сказав Володимир Кличко.

Протистояння Усика та Ф'юрі

18 травня Олександр Усик переміг роздільним рішенням суддів Тайсона Ф'юрі та став першим в історії боксером, який здобув усі чотири титули у надважкій вазі. 

У червні українець відмовився від поясу IBF (Міжнародної боксерської федерації). На кону другого бою Усика і Фʼюрі стоятимуть пояси WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації), тому він не матиме статусу поєдинку за звання абсолютного чемпіона. 

Реванш відбудеться 21 грудня на Kingdom Arena в Саудівській Аравії.

В Україні зустріч Усика та Ф'юрі транслюватиме Megogo. На цій платформі бій буде доступний за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" і "MEGOPACK XL". Бій також покажуть на Megogo Гонг і окремому каналі поєдинку.

Студія перед боєм стартує о 18:45, головний поєдинок шоу в Ер-Ріяді розпочнеться орієнтовно в 00:45 за київським часом.

Еспресо проведе текстовий онлайн бою. Початок трансляції - о 23:00.

Теги:
Новини
Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
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