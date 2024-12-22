Над Червоним морем "дружнім вогнем" збили військовий літак США: обидва пілоти вижили

Про це повідомляє AP.

Обидва пілоти були знайдені живими після того, як катапультувалися з підбитого літака, один отримав легкі травми.

Видання зауважує, що збиття літака підкреслює, наскільки небезпечним став коридор Червоного моря через безперервні атаки на судноплавство підтримуваних Іраном хуситів, попри патрулювання цього району військовими коаліціями США та Європи.

Американські військові завдавали авіаударів по єменських хуситах, хоча Центральне командування американських військ не уточнило, в чому полягала їхня місія, і не відразу відповіло на запитання AP.

Центральне командування повідомило, що збитий F/A-18 щойно злетів з палуби авіаносця USS Harry S. Truman.

"Ракетний крейсер USS Gettysburg, який входить до складу авіаносної ударної групи USS Harry S. Truman, помилково обстріляв і вразив F/A-18", - йдеться в заяві Центрального командування.

Згідно з описом військових, збитим літаком був двомісний винищувач F/A-18 Super Hornet.

Не відразу було зрозуміло, як Gettysburg міг прийняти F/A-18 за ворожий літак або ракету, особливо тому, що кораблі в бойовій групі залишаються пов’язаними як радаром, так і радіозв’язком.

Однак Центральне командування повідомило, що військові кораблі та авіація раніше збили кілька безпілотників хуситів та протикорабельну крилату ракету, запущену повстанцями.