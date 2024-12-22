Сили ППО за ніч ліквідували 52 російських БПЛА, ще 44 - не досягли цілей

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що з 09:00 21 грудня до ранку наступного дня ворог атакував Україну 103 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Бердянськ.

Також зафіксовано пуск балістичної ракети "Іскандер-М" із Криму у напрямку Херсонщини.

Зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України знищили 52 ударних дрони у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях.

Крім того, через активну протидію Сил оборони 44 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені, а ще один дрон полетів у напрямку Білорусі.