Сили ППО за ніч ліквідували 52 російських БПЛА, ще 44 - не досягли цілей
У ніч проти неділі, 22 грудня, російські окупанти атакували Україну безпілотниками і балістичною ракетою. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 52 ворожі цілі
Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що з 09:00 21 грудня до ранку наступного дня ворог атакував Україну 103 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Бердянськ.
Також зафіксовано пуск балістичної ракети "Іскандер-М" із Криму у напрямку Херсонщини.
Зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України знищили 52 ударних дрони у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях.
Крім того, через активну протидію Сил оборони 44 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені, а ще один дрон полетів у напрямку Білорусі.
- У результаті збиття БПЛА у Броварах на Київщині уламки впали на дах багатоповерхівки, сталося займання, проводилась евакуація мешканців. Детальніше про наслідки атаки читайте у новини Еспресо за посиланням.
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