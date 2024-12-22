У Туреччині вертоліт швидкої допомоги врізався у будівлю лікарні: четверо людей загинули

Про це повідомляє міністерство охорони здоров'я Туреччини у Х.

"Вертоліт швидкої допомоги, який обслуговував наше міністерство, під час зльоту врізався в будівлю лікарні в Муглі та впав. В результаті аварії загинули четверо наших колеги, зокрема двоє пілотів, один лікар і один медпрацівник", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що розслідування інциденту триває, необхідна інформація буде надана громадськості.

Bir ambulans helikopter havalanırken Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çarparak boş bir alana düşmüş.

2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık çalışanı olmak üzere 4 çalışma arkadaşımız hayatını kaybetmiş.



Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dileriz. Başımız… pic.twitter.com/2NXV27n9jB — Dahiliye Doktoru (@DahiliyeDoktoru) December 22, 2024