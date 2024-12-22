У Туреччині вертоліт швидкої допомоги врізався у будівлю лікарні: четверо людей загинули
Медичний вертоліт під час зльоту врізався в будівлю лікарні у провінції Мугла на південному сході Туреччини. Загинули четверо людей, зокрема, двоє пілотів й двоє медиків
Про це повідомляє міністерство охорони здоров'я Туреччини у Х.
"Вертоліт швидкої допомоги, який обслуговував наше міністерство, під час зльоту врізався в будівлю лікарні в Муглі та впав. В результаті аварії загинули четверо наших колеги, зокрема двоє пілотів, один лікар і один медпрацівник", - йдеться у повідомленні.
У міністерстві зазначили, що розслідування інциденту триває, необхідна інформація буде надана громадськості.
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