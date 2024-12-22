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Росіяни атакували цивільного чоловіка у Куп’янську: поранення кінцівок призвели до ампутації

Ксенія Золотова
22 грудня, 2024 неділя
12:17
Війна з Росією новини Львівщини

У неділю, 22 грудня, російська армія дроном вдарила по Куп’янську, внаслідок чого цивільний чоловік дістав поранення кінцівок, які призвели до ампутації

Зміст

Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"Окупанти вдарили ворожим дроном із боєприпасом по цивільному населенню міста Куп’янськ. Цивільний 56-річний чоловік, який йшов вулицею, отримав поранення кінцівок. Поранення призвели до ампутації", - розповів він.

На місці працюють правоохоронці та фіксують черговий терористичний акт окупантів.

  • Уранці суботи, 21 грудня, російські окупаційні війська атакували село Томина Балка Херсонської області. Там загинула одна людина. Пізніше росіяни здійснили артобстріл по Станіславу, внаслідок чого було поранено двох цивільних. В Антонівці окупанти поранили чоловіка.
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
безпілотник
Харківщина
Куп'янськ
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