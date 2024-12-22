За добу щонайменше 6 "шахедів" залітали до Білорусі, один з них пролетів 170 км, - Беларускі Гаюн
За останню добу щонайменше 6 російських дронів "Шахед" зайшли в повітряний простір Білорусі з території України, один з них пролетів понад 170 км півднем країни
Про це інформує моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн".
Зазначається, що перший захід дрона зафіксували о 14:23 на Комарин, після чого той вийшов на Прип'ять. Подальші заходи зафіксовано о 15:05, 20:58, два залетіли 01:03 і 07:31.
"Шахед", який залетів о 15:05 через Асаревичі, пролетів півднем Білорусі більше ніж 170 км і вийшов назад в Україну в районі Милошевичів (Лельчицький район).
Ще один дрон, який зайшов о 20:58 через Комарин, також пішов на захід по кордону, курсом на Єльськ, де зник з моменту останньої фіксації о 21:30.
- Цієї ночі російські окупанти атакували Україну безпілотниками і балістичною ракетою. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 52 ворожі цілі.
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