За добу щонайменше 6 "шахедів" залітали до Білорусі, один з них пролетів 170 км, - Беларускі Гаюн

Про це інформує моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн".

Зазначається, що перший захід дрона зафіксували о 14:23 на Комарин, після чого той вийшов на Прип'ять. Подальші заходи зафіксовано о 15:05, 20:58, два залетіли 01:03 і 07:31.

"Шахед", який залетів о 15:05 через Асаревичі, пролетів півднем Білорусі більше ніж 170 км і вийшов назад в Україну в районі Милошевичів (Лельчицький район).

Ще один дрон, який зайшов о 20:58 через Комарин, також пішов на захід по кордону, курсом на Єльськ, де зник з моменту останньої фіксації о 21:30.