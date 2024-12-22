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В Ірані масштабна енергетична криза: на підприємствах скоротили графік роботи, школи перевели на дистанційку, - NYT

Світлана Кравченко
22 грудня, 2024 неділя
12:34
Світ Іран

В Ірані виникла масштабна енергетична криза. Через це в країні запроваджують відключення світла, призупиняють роботу державних закладів і підприємств, навчальні заклади переводять на онлайн-навчання

Зміст

Про це пише New York Times.

Як зазначається, у багатьох регіонах країни відключено електропостачання, автомагістралі та торгові центри залишаються в темряві, а промислові підприємства зупиняють виробництво через відсутність енергії.

Ще з листопада в іранських будинках почали вимикати електроенергію на дві години щодня, але тепер відключення більш раптові й тривають довше.

Дефіцит газу, необхідного для роботи країни, становить приблизно 350 мільйонів кубометрів на день. У зв’язку зі зниженням температури та різким зростанням попиту, уряд обрав заходи з нормування газу, аби уникнути відключення житлових будинків. Проте це рішення вплинуло на роботу електростанцій: 17 із них вже повністю зупинилися, а решта працюють частково.

Минулого тижня школи, університети, банки та державні установи два дні були закриті, а потім уряд заявив, що всі школи та вищі навчальні заклади переведуть у режим онлайн до кінця семестру - вперше з часів пандемії. Крім того, урядові установи працюватимуть за скороченим графіком, щоб зменшити споживання енергії.

Іранська державна енергетична компанія Tavanir попередила підприємства, що їм необхідно підготуватися до масових відключень електроенергії, які можуть тривати кілька днів або тижнів. Це призвело до зупинки роботи як державних, так і приватних підприємств.

Голова координаційної ради промисловості Ірану Мехді Бостанчі зазначає, що ситуація в енергетиці катастрофічна і не схожа ні на що, з чим коли-небудь стикалися в країні.

За його оцінками, лише за минулий тиждень в Ірані може скоротитися виробництво щонайменше на 30-50%, а збитки можуть досягти десятків мільярдів доларів.

Видання додає, що наразі уряд проводить кампанію з закликами до зменшення споживання енергії. У державних установах намагаються мінімізувати споживання електрики, наприклад, відмовляючись від нічного освітлення. Проте розв’язання глибоких проблем енергетичного сектору Ірану вимагає довгострокових заходів і значних інвестицій.

  • Нещодавно генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Іран різко збільшив збагачення урану до 60% чистоти: це рівень, близький до збройового.
Теги:
Новини
Іран
Енергетика
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