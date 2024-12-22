ЄС готує новий пакет санкцій проти Росії до третьої річниці повномасштабного вторгнення в Україну, - ЗМІ

Про це інформує Welt am Sonntag з посиланням на інформацію з дипломатичних кіл Брюсселя.

Дипломати ЄС зазначили, що нові санкції мають стати чітким сигналом для Москви й будуть спрямовані на конкретні сектори російської економіки, які раніше залишались без уваги або були недостатньо охоплені. Окрім цього, 16-й пакет санкцій включатиме обмеження для осіб і організацій, які підтримують російський режим і відповідають за загрозу територіальної цілісності України.

Крім того, Європейська комісія та Європейська служба зовнішньої діяльності (ЄСЗД) планують запровадити заборону на в'їзд і заморозити активи інших осіб, які шпигували на користь Росії та брали участь у дезінформаційних кампаніях, зокрема в Німеччині.

У Брюсселі заявили, що буде складно відстежити причетність окремих осіб до так званих гібридних російських атак і довести їхню причетність до злочину. З цієї причини ще не вирішено, чи будуть введені 24 лютого санкції за шпигунство на користь Росії та дезінформацію.

Проте на нещодавньому саміті ЄС прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти введення нових санкцій, відзначивши, що хоче дочекатися вступу Дональда Трампа на посаду президента США 20 січня.