ЄС готує новий пакет санкцій проти Росії до третьої річниці повномасштабного вторгнення в Україну, - ЗМІ
Європейський Союз має намір запровадити 16-й пакет санкцій проти Росії 24 лютого 2025 року у третю річницю російської агресії проти України
Про це інформує Welt am Sonntag з посиланням на інформацію з дипломатичних кіл Брюсселя.
Дипломати ЄС зазначили, що нові санкції мають стати чітким сигналом для Москви й будуть спрямовані на конкретні сектори російської економіки, які раніше залишались без уваги або були недостатньо охоплені. Окрім цього, 16-й пакет санкцій включатиме обмеження для осіб і організацій, які підтримують російський режим і відповідають за загрозу територіальної цілісності України.
Крім того, Європейська комісія та Європейська служба зовнішньої діяльності (ЄСЗД) планують запровадити заборону на в'їзд і заморозити активи інших осіб, які шпигували на користь Росії та брали участь у дезінформаційних кампаніях, зокрема в Німеччині.
У Брюсселі заявили, що буде складно відстежити причетність окремих осіб до так званих гібридних російських атак і довести їхню причетність до злочину. З цієї причини ще не вирішено, чи будуть введені 24 лютого санкції за шпигунство на користь Росії та дезінформацію.
Проте на нещодавньому саміті ЄС прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти введення нових санкцій, відзначивши, що хоче дочекатися вступу Дональда Трампа на посаду президента США 20 січня.
- Європейський Союз у понеділок, 16 грудня, затвердив новий пакет санкцій проти 54 осіб та 30 компаній, причетних до підриву суверенітету України.
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