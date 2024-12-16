ЄС ухвалив 15-й пакет санкцій, що включає 84 особи й компанії РФ, Китаю й КНДР

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

"Ці заходи покликані протидіяти обходу санкцій ЄС через націленість на тіньовий флот Путіна та послабити російський військово-промисловий комплекс", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, обмежувальні заходи запровадили проти керівництва військової частини, відповідальної за обстріл Охматдиту в Києві, топменеджерів провідних компаній енергетичного сектору, осіб, відповідальних за депортацію дітей та пропаганду, а також двох високопосадовців КНДР.

Щодо юридичних осіб, ЄС запровадив санкції проти оборонних та судноплавних компаній РФ, відповідальних за транспортування сирої нафти й нафтопродуктів морем, що забезпечують доходи Росії. Також до списку потрапили хімічний завод та цивільна російська авіакомпанія, яка "є важливим постачальником логістичної підтримки для російських військових".

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Крім того, Євросоюз вперше наклав повноцінні санкції (заборона на поїздки, заморожування активів, заборона надавати економічні ресурси) на китайських суб'єктів, які постачають компоненти для БПЛА і мікроелектронні компоненти для підтримки російської війни проти України.

Також ЄС додав нові судна до списку тих, на які поширюється заборона доступу до портів і заборона на надання широкого спектра послуг, пов'язаних з морським транспортом. Це стосується суден, які обходять механізм обмеження цін на нафту, підтримують енергетичний сектор РФ або беруть участь у перевезенні вкраденого українського зерна.

"52 судна, що походять з третіх країн, стали сьогодні об'єктами санкцій на цих підставах, таким чином, загальна кількість суден, що потрапили під дію санкцій, досягла 79", – йдеться в повідомленні.

До того ж 32 нових суб'єкти потрапили до списку тих, хто безпосередньо підтримує військово-промисловий комплекс Росії в її агресивній війні проти України.

"Деякі з цих підприємств розташовані в третіх країнах (Китай, Індія, Іран, Сербія, Об'єднані Арабські Емірати та Сербія) і були залучені в обхід торговельних обмежень або брали участь у закупівлі товарів, що використовуються, зокрема, для російських БПЛА та ракет", – додали в Раді ЄС.