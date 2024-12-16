ЄС ухвалив 15-й пакет санкцій, що включає 84 особи й компанії РФ, Китаю й КНДР
Європейський Союз у понеділок, 16 грудня, затвердив новий пакет санкцій проти 54 осіб та 30 компаній, причетних до підриву суверенітету України
Про це йдеться на сайті Ради ЄС.
"Ці заходи покликані протидіяти обходу санкцій ЄС через націленість на тіньовий флот Путіна та послабити російський військово-промисловий комплекс", – йдеться в повідомленні.
Зокрема, обмежувальні заходи запровадили проти керівництва військової частини, відповідальної за обстріл Охматдиту в Києві, топменеджерів провідних компаній енергетичного сектору, осіб, відповідальних за депортацію дітей та пропаганду, а також двох високопосадовців КНДР.
Щодо юридичних осіб, ЄС запровадив санкції проти оборонних та судноплавних компаній РФ, відповідальних за транспортування сирої нафти й нафтопродуктів морем, що забезпечують доходи Росії. Також до списку потрапили хімічний завод та цивільна російська авіакомпанія, яка "є важливим постачальником логістичної підтримки для російських військових".
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Крім того, Євросоюз вперше наклав повноцінні санкції (заборона на поїздки, заморожування активів, заборона надавати економічні ресурси) на китайських суб'єктів, які постачають компоненти для БПЛА і мікроелектронні компоненти для підтримки російської війни проти України.
Також ЄС додав нові судна до списку тих, на які поширюється заборона доступу до портів і заборона на надання широкого спектра послуг, пов'язаних з морським транспортом. Це стосується суден, які обходять механізм обмеження цін на нафту, підтримують енергетичний сектор РФ або беруть участь у перевезенні вкраденого українського зерна.
"52 судна, що походять з третіх країн, стали сьогодні об'єктами санкцій на цих підставах, таким чином, загальна кількість суден, що потрапили під дію санкцій, досягла 79", – йдеться в повідомленні.
До того ж 32 нових суб'єкти потрапили до списку тих, хто безпосередньо підтримує військово-промисловий комплекс Росії в її агресивній війні проти України.
"Деякі з цих підприємств розташовані в третіх країнах (Китай, Індія, Іран, Сербія, Об'єднані Арабські Емірати та Сербія) і були залучені в обхід торговельних обмежень або брали участь у закупівлі товарів, що використовуються, зокрема, для російських БПЛА та ракет", – додали в Раді ЄС.
- Минулого тижня стало відомо, що посли Європейського Союзу погодили 15-й пакет санкцій у відповідь на російську агресію проти України.
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