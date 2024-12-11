У ЄС погодили 15-й пакет санкцій проти РФ
Посли Європейського Союзу в четвер, 11 грудня, погодили 15-й пакет санкцій у відповідь на російську агресію проти України
Про це повідомила пресслужба угорського головування в Раді ЄС.
Зазначено, що нові санкції спрямовані на судна третіх держав, які допомагають РФ обходити обмеження Заходу.
Водночас санкції запровадили проти фізичних та юридичних осіб, а також субʼєктів РФ в іноземних державах, які сприяють військовому й технологічному зміцненню Москви шляхом обходу експортних обмежень.
- Раніше представники ЄС обговорювали 15-й санкційний пакет проти РФ - зокрема заходи щодо російських танкерів
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