У ЄС погодили 15-й пакет санкцій проти РФ

Про це повідомила пресслужба угорського головування в Раді ЄС.

Зазначено, що нові санкції спрямовані на судна третіх держав, які допомагають РФ обходити обмеження Заходу.

Водночас санкції запровадили проти фізичних та юридичних осіб, а також субʼєктів РФ в іноземних державах, які сприяють військовому й технологічному зміцненню Москви шляхом обходу експортних обмежень.

‼️ Ambassadors have just agreed on the 15th package of sanctions in reaction to Russia's aggression against Ukraine.



????️ The package adds more persons and entities to the already existing sanctions list, and targets entities in Russia and in third countries other than Russia that… pic.twitter.com/DMUoMhRYTH — Hungarian Presidency of the Council of the EU 2024 (@HU24EU) December 11, 2024