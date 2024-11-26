Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ ЄС розгляне включення у 15-й пакет санкцій проти РФ обмежень щодо російських танкерів, - Reuters

ЄС розгляне включення у 15-й пакет санкцій проти РФ обмежень щодо російських танкерів, - Reuters

Дар'я Куркіна
26 листопада, 2024 вiвторок
21:53
Світ росія, санкції

Представники Європейського Союзу в середу, 27 листопада, обговорять 15-й санкційний пакет проти РФ - зокрема розглянуть заходи щодо російських танкерів

Зміст

Про це пише Reuters із посиланням на європейських дипломатів.

За словами співрозмовників інформаційного агентства, до санкційного переліку можуть додати 29 організацій та 54 фізичні особи. Також очікується, що під обмеження потраплять китайські компанії через підозру їхньої співпраці з росіянами для створення дронів.

"Більш значний пакет буде запропонований у січні, як тільки Польща візьме на себе ротаційне головування в ЄС з Угорщини, чий дружній до Росії лідер часто відкладав або блокував заходи, які допомагають Україні", - йдеться в матеріалі.

Водночас існує пропозиція від держав G7 накласти санкції на 48 танкерів, аби обмежити нафтові доходи РФ.

Також Reuters додає, що майбутній пакет санкцій ЄС посилить обмеження на російський скраплений газ та розширить застосування положення No Russia, яке зобов'яже дочірні європейські компанії у третіх країнах заборонити реекспорт певних товарів до РФ.

  • 26 листопада Пекін закликав Європейський Союз не вводити санкції проти китайських компаній, яких підозрюють у допомозі Москві розробляти БПЛА для ударів по Україні.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Китай
ЄС
нафта
санкції проти Росії
Війна з Росією
санкції ЄС проти Росії
Читайте також:
Сніг
Автор Світлана Кравченко
25 листопада, 2024 понедiлок
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікується потепління
Насідки обстрілу Одеси 25 листопада
Автор Світлана Кравченко
25 листопада, 2024 понедiлок
Війська РФ вдарили ракетою по середмістю Одеси: є постраждалі
військовий квиток, мобілізація
Автор Ксенія Золотова
25 листопада, 2024 понедiлок
У ВР зареєстрували законопроєкт про зменшення граничного віку служби в армії до 55 років
  • USD 41.31
    Купівля 41.31
    Продаж 41.8
  • EUR
    Купівля 43.34
    Продаж 44.04
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
26 листопада
22:57
Оновлено
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
З початку доби на фронті відбулося 208 боєзіткнень, росіяни найактивніші на Покровському напрямку
22:40
Дональд Трамп
Команда Трампа розглядає можливість прямих переговорів з Кім Чен Ином, - Reuters
22:14
Оновлено
Андрій Сибіга
Україна під час головування Польщі очікує на відкриття перших двох розділів про членство в ЄС, - Сибіга
21:41
Оновлено
Рафаель Леао, Ліга чемпіонів, "Славія" - "Мілан"
"Атлетико" розгромив "Спарту", а "Мілан" кращий за "Слован". Результати й розклад ЛЧ за 26 листопада
21:20
діти, дім
Україна повернула з окупації двох неповнолітніх дівчат
21:00
Ексклюзив
Гривня, гривні, гроші
"Тисяча від Зеленського" та роздача коштів з бюджету нагадують передвиборчі технології, - економіст Пендзин
20:57
МЗС РФ
РФ заборонила вʼїзд 30 британцям: у переліку міністри, політики та журналісти
20:53
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Скільки Storm Shadow та SCALP можуть передати Україні та чи з'явиться КАБ вітчизняного виробництва. Колонка Сергія Згурця
20:38
Купʼянськ
На Харківщині ДРГ росіян постійно промацують різні напрямки, зона бойових дій збільшується, - ОВА
20:00
OPINION
Нова атака на Екопарк Совські ставки. Що відбувається
19:54
G7
Країни G7 планують розпочати перерахування Україні кредиту в $50 млрд до кінця року
19:53
Оновлено
нічна атака "шахедів"
Росія атакувала Україну "шахедами". Ситуація ввечері 26 листопада
19:50
"Атеш", листівки партизан
Партизани в Ленінградській області розвішують листівки, аби зірвати мобілізацію в армію РФ
19:27
НАТО
У НАТО запевнили, що удар РФ експериментальною балістичною ракетою по Дніпру не вплине на допомогу Україні
19:15
смертна кара
У Китаї ексочільника одного з найбільших банків світу засудили до смертної кари
19:02
Прапор США
У Британії над авіабазами США помітили невідомі безпілотники
18:57
Карл Негаммер
Канцлер Австрії запропонував Трампу свою країну як майданчик для перемовин між Україною та РФ
18:53
Катрін Кнайсль і Володимир Путін
Ексочільниця МЗС Австрії, яка переїхала до Росії, викладатиме в Рязанському держуніверситеті
18:49
Марино Пушич
"Взимку сяду з клубом за стіл переговорів": тренер "Шахтаря" заявив, що може покинути Україну
18:35
Ексклюзив
Володимир Путін
З 1 березня 2025 року українських переселенців депортуватимуть з РФ, - правозахисник Лисянський
18:32
Окупанти атакували Суми з РСЗВ: є загиблі, під завалами шукають людей
18:27
Норвегія
Норвегія наступного року збільшить допомогу Україні до $2,7 млрд
18:20
вогонь, полум'я, пожежа
Невідомі погрожують підірвати низку установ в Україні, листи з погрозами розіслали журналістам
18:14
на фото машина для розмінування
"Інноваційна харківська розробка": Синєгубов презентував нову машину для розмінування
18:09
Ексклюзив
мобілізація
Людина потрапляє на посаду, яку може обрати самостійно, - підполковник Авраміч про переваги рекрутингу
18:08
Литва прапор
Литва вручила дипломату РФ ноту протесту через воєнні злочини проти України
18:06
перейменування вулиць
У Києві припинили прийом заяв на перейменування вулиць на честь загиблих військових
18:03
Ексклюзив
Юрій Бойко
"Цей перелік неповний": головред руху "Чесно" Саліженко про позбавлення зрадників держнагород
18:00
OPINION
Путін vs Каддафі в перегонах з авіатероризму
17:58
Війна з Росією, ЗСУ, військові
Росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ та закріпитись уздовж річки Жеребець на Донеччині, - DeepState
17:55
Ексклюзив
російська балістична ракета "Сармат"
РФ випустила по Україні 200 балістичних ракет за рік, і це не піковий показник: Defense Express про стратегію застосування повітряних цілей
17:35
ЗСУ
Українські захисники відкинули окупантів від Купʼянська, - ОСУВ "Хортиця"
17:34
електроенергія, графіки відключень
Енергетики 27 листопада застосовуватимуть в Україні одну чергу відключень
17:27
Білорусь за два роки поставила Росії мікросхеми для винищувачів і ракет на $125 млн, частина з них західного виробництва
17:24
S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля
"S.T.A.L.K.E.R. 2" потрапив у трійку найпопулярніших ігор на Xbox
17:24
Обстріл Нової Каховки 26 листопада
Війська РФ обстріляли окуповану Нову Каховку: є загиблі та поранені
17:22
На фото: Кіра Найтлі
Кіра Найтлі пояснила, чому не повернеться до зйомок у франшизах після "Піратів Карибського моря"
17:22
гривня тисяча гривень
Запорізька область отримала додаткові 203 млн грн на фортифікації
17:15
Марк Рютте
Державам НАТО потрібно змінити траєкторію війни РФ проти України, - Рютте
17:11
У Києві зносять історичну садибу Зеленських
Знесення садиби Зеленських: Верховний суд відхилив скаргу департаменту КМДА
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV