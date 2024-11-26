ЄС розгляне включення у 15-й пакет санкцій проти РФ обмежень щодо російських танкерів, - Reuters

Про це пише Reuters із посиланням на європейських дипломатів.

За словами співрозмовників інформаційного агентства, до санкційного переліку можуть додати 29 організацій та 54 фізичні особи. Також очікується, що під обмеження потраплять китайські компанії через підозру їхньої співпраці з росіянами для створення дронів.

"Більш значний пакет буде запропонований у січні, як тільки Польща візьме на себе ротаційне головування в ЄС з Угорщини, чий дружній до Росії лідер часто відкладав або блокував заходи, які допомагають Україні", - йдеться в матеріалі.

Водночас існує пропозиція від держав G7 накласти санкції на 48 танкерів, аби обмежити нафтові доходи РФ.

Також Reuters додає, що майбутній пакет санкцій ЄС посилить обмеження на російський скраплений газ та розширить застосування положення No Russia, яке зобов'яже дочірні європейські компанії у третіх країнах заборонити реекспорт певних товарів до РФ.