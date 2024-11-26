Китай закликав ЄС не запроваджувати санкції проти своїх компаній за співпрацю з РФ

Про це заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, передає Укрінформ.

Вона сказала, що Китай налаштований сприяти мирним переговорам між Україною та Росією, додавши, що Пекін ніколи не постачав зброю сторонам конфлікту, контролює експорт товарів подвійного призначення та виступає проти застосування цивільних безпілотників у військових цілях.

"Китай рішуче виступає проти односторонніх санкцій, не передбачених міжнародним правом і не санкціонованих Радою Безпеки ООН. Звичайна співпраця між китайськими та російськими компаніями не націлена на будь-яку третю сторону, і жодна третя сторона не повинна порушувати її чи втручатися", - заявила Нін.

Водночас речниця китайського дипломатичного відомства зауважила, що більшість світових країн, зокрема європейських, та США продовжують торгівлю з росіянами, коли водночас закликають Пекін обмежити її.

"Ми закликаємо ЄС утриматися від застосування подвійних стандартів і припинити безпідставно накладати санкції на китайські компанії, дискредитувати Китай і перекладати провину на Китай", - додала вона.