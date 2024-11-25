G7 готова посилити тиск на Китай через підтримку РФ у війні в Україні, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Згідно з попереднім проєктом комюніке, з яким ознайомилося Bloomberg, очікується, що міністри закордонних справ Великої сімки, які збираються, обіцяють "вжити відповідних заходів, які відповідають нашим правовим системам, проти суб'єктів у Китаї та інших третіх країнах", які підтримують "воєнну машину" Росії в Україні.

Зазначається, що союзники України прагнуть "розправитися" з країнами, які допомагають Москві у військових діях, особливо перед тим, як новопризначений президент США Дональд Трамп вступить на посаду в січні 2025 року.

Очікується також, що союзники "продовжать чинити значний тиск на російські доходи від енергоносіїв, металів та інших сировинних товарів шляхом ефективної імплементації існуючих заходів і подальших дій проти "тіньового флоту".