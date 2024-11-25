G7 готова посилити тиск на Китай через підтримку РФ у війні в Україні, - Bloomberg
Держави Групи G7 мають намір посилити тиск на Китай через підтримку Росії у війни проти України - дипломати обіцяють "вжити відповідних заходів"
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.
Згідно з попереднім проєктом комюніке, з яким ознайомилося Bloomberg, очікується, що міністри закордонних справ Великої сімки, які збираються, обіцяють "вжити відповідних заходів, які відповідають нашим правовим системам, проти суб'єктів у Китаї та інших третіх країнах", які підтримують "воєнну машину" Росії в Україні.
Зазначається, що союзники України прагнуть "розправитися" з країнами, які допомагають Москві у військових діях, особливо перед тим, як новопризначений президент США Дональд Трамп вступить на посаду в січні 2025 року.
Очікується також, що союзники "продовжать чинити значний тиск на російські доходи від енергоносіїв, металів та інших сировинних товарів шляхом ефективної імплементації існуючих заходів і подальших дій проти "тіньового флоту".
- Очільник військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер закликав підприємства готуватися до "сценарію" воєнного часу й коригувати свої розподільчі й виробничі лінії, щоб бути менш вразливими до шантажу РФ і Китаю.
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