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Ексклюзив

Те, що сталося з рублем - прямий наслідок того, що санкції діють, - Жеваго

Тетяна Нижник
10 грудня, 2024 вiвторок
22:52
Економіка долар рубль

Інвестор, підприємець і меценат Костянтин Жеваго зазначив, що РФ на порозі краху своєї економіки, санкції проти країни-агресора працюють

Зміст

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Це початок економічного краху, який ми обов'язково побачимо, якщо Захід  продовжуватиме свою санкційну політику. Чому впав рубль? Відрізавши 50 російських банків від SWIFT, включаючи Газпромбанк, Захід значно ускладнив ситуацію. Платники за газ та зріджений природний газ не можуть сплатити гроші. Туреччина навіть зверталася до США, запитуючи, як вони можуть заплатити за газ, щоб уникнути зупинки постачання", - зазначив Жеваго.

За його словами, коли доларів і євро стало менше в системі, Центральний банк Росії перестав їх продавати. Навіть коли їх було занадто багато, банк купував їх для поповнення резервів. 

"Була статистика, що Центральний банк Росії купував по 45 млн доларів на добу, орієнтовно по 4,5 млрд рублів, для поповнення своїх резервів у валюті, золоті або юанях, або в "дружніх" країнах. Тобто падіння рубля - це прямий наслідок діючих санкцій. Санкції проти банків, фінансових інститутів і "тіньового флоту" російських нафтових компаній ускладнили відвантаження нафти і, головне, отримання грошей за неї", - додав він.

Нафта і нафтові доходи складають 13,5 трильйонів рублів на рік, саме стільки Росія витратила цього року і планує витратити наступного року на війну, каже Жеваго.

"Нафтогазовий сектор є основним джерелом фінансування війни в Україні. Тому, чим менше нафти і газу Росія продаватиме, тим менше грошей буде надходити на її рахунки, що буде краще для нас і всього Західного світу. Це допоможе швидше закінчити війну і зупинить диктаторські амбіції Росії, які загрожують світові ядерною зброєю, чи то агресивними діями, чи Північною Кореєю", - резюмував він.

  • 21 листопада управління контролю за іноземними активами міністерства фінансів США запровадилоновий пакет санкцій проти фізичних та юридичних осіб російського банківського сектору, зокрема проти Газпромбанку.
  • Потім Сіярто заявив, що американські санкції проти російського Газпромбанку загрожують енергетичній безпеці деяких країн Центральної Європи та є "нападом суверенітет".
  • Згодом Угорщина звернулася до Сполучених Штатів Америки із запитом зняти санкції з Газпрому РФ, які стосуються платежів за природний газ. У Будапешті вважають, що вони можуть негативно вплинути на деяких союзників США.
  • 5 грудня очільник Кремля Володимир Путін скасував зобовʼязання для іноземних компаній платити за російський газ тільки через Газпромбанк на тлі американських санкцій.
Теги:
Новини
Світ
Росія
Володимир Путін
російська армія
санкції проти Росії
Війна з Росією
курс рубля
санкції ЄС проти Росії
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