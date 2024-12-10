Те, що сталося з рублем - прямий наслідок того, що санкції діють, - Жеваго

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Це початок економічного краху, який ми обов'язково побачимо, якщо Захід продовжуватиме свою санкційну політику. Чому впав рубль? Відрізавши 50 російських банків від SWIFT, включаючи Газпромбанк, Захід значно ускладнив ситуацію. Платники за газ та зріджений природний газ не можуть сплатити гроші. Туреччина навіть зверталася до США, запитуючи, як вони можуть заплатити за газ, щоб уникнути зупинки постачання", - зазначив Жеваго.

За його словами, коли доларів і євро стало менше в системі, Центральний банк Росії перестав їх продавати. Навіть коли їх було занадто багато, банк купував їх для поповнення резервів.

"Була статистика, що Центральний банк Росії купував по 45 млн доларів на добу, орієнтовно по 4,5 млрд рублів, для поповнення своїх резервів у валюті, золоті або юанях, або в "дружніх" країнах. Тобто падіння рубля - це прямий наслідок діючих санкцій. Санкції проти банків, фінансових інститутів і "тіньового флоту" російських нафтових компаній ускладнили відвантаження нафти і, головне, отримання грошей за неї", - додав він.

Нафта і нафтові доходи складають 13,5 трильйонів рублів на рік, саме стільки Росія витратила цього року і планує витратити наступного року на війну, каже Жеваго.

"Нафтогазовий сектор є основним джерелом фінансування війни в Україні. Тому, чим менше нафти і газу Росія продаватиме, тим менше грошей буде надходити на її рахунки, що буде краще для нас і всього Західного світу. Це допоможе швидше закінчити війну і зупинить диктаторські амбіції Росії, які загрожують світові ядерною зброєю, чи то агресивними діями, чи Північною Кореєю", - резюмував він.