Угорщина просить США зняти з російського Газпромбанку частину санкцій

Про це заявив угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто, передає Reuters.

"Вчора ми подали наш запит до відповідних американських органів влади, який закликає надати Газпромбанку виняток із санкцій, коли справа доходить до платежів за природний газ", - сказав він.

Зазначено, що на брифінгу Сіярто також процитував держсекретаря США Ентоні Блінкена, який казав, що "готовий проконсультуватися з союзниками, для яких санкції (проти Газпрому, - ред.) спричинили проблеми".

Водночас глава МЗС Угорщини заявив, що будь-яке звільнення буде аналогічним тим, що надаються іншим банкам РФ, які обробляють платежі за російський уран, закуплений Штатами.

За словами Сіярто, він у середу вирушить до Вашингтона, однак не розкрив подробиці майбутніх переговорів.

Інформаційне агентство зазначає, що угорський міністр також їздив до Москви на перемовини з міністром енергетики РФ. Тоді Сіярто за підсумками зустрічі запевнив, що Будапешт працює над рішеннями, які дозволять платити за російський газ після запровадження санкцій проти Газпромбанку.

"Угорщина отримує близько двох третин свого імпорту газу з Росії, але тиск на країну разом з деякими своїми сусідами зростає, щоб швидше диверсифікуватися від російської енергії після вторгнення Москви в Україну у 2022 році. Угорщина отримує 4,5 мільярда кубометрів газу на рік від Росії за 15-річною угодою, підписаною у 2021 році", - додає Reuters.